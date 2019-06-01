Политика
В России отменили внутрисетевой роумингРБК вчера в 19:54
В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен. Это значит, что взимать с абонентов плату за входящие звонки операторы смогут только в случае, если те будут находиться за границей.
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с чего всё началось
Национальный и внутрисетевой роуминг отменены в России с 1 июня на законодательном уровне, что, в частности, позволит гражданам не платить за входящие звонки при поездках по стране. Соответствующее постановление подписал 27 мая премьер-министр Дмитрий Медведев.РИА Новостивчера в 18:47
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