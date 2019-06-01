В России отменили внутрисетевой роумингРБК вчера в 19:54

Национальный и внутрисетевой роуминг отменены в России с 1 июня на законодательном уровне, что, в частности, позволит гражданам не платить за входящие звонки при поездках по стране. Соответствующее постановление подписал 27 мая премьер-министр Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен. Это значит, что взимать с абонентов плату за входящие звонки операторы смогут только в случае, если те будут находиться за границей.

Общество Россиянам существенно сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.

Общество Уоррен Баффет продал обед с собой за рекордные $4,5 млн Американский предприниматель и один из богатейших людей мира Уоррен Баффетт продал право на обед с собой более чем за $4,5 миллиона долларов.

Хоккей Михаил Пашнин перешел в «Салават Юлаев» Хоккейный клуб «Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Михаилом Пашниным. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Общество Какие законы вступят в силу с 1 июня в России С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.

Политика Вице-премьер Украины грозит Зеленскому госпереворотом Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил «новой власти» страны государственным переворотом в случае, если она попытается отменить ранее принятый закон об украинском языке.

Происшествия Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Шоу-бизнес Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР Россия считает создание механизмов обеспечения региональной стабильности, основанных на равноправии и внеблоковости, приоритетной задачей военного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Культура Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем Президент РФ Владимир Путин поздравил певицу Надежду Кадышеву с юбилеем.

Гаджеты Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.

Происшествия Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.

Технологии Жители Подмосковья смогут отслеживать движение «скорой» онлайн С сегодняшнего дня жители Подмосковья смогут узнать точное время приезда "скорой помощи" и смогут отслеживать движение бригады в режиме онлайн, сообщает телеканал 360.

Музыка На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.

Общество Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.

Армия и оружие Запад нагнетает информационную истерию в Идлибе против РФ и САР Стоит отметить, что распространение фейков о том, что якобы правительственные войска виновны в преступлениях против собственного народа, судя по публикациям в западных изданиях, является задачей номер один в области освещения событий на Ближнем Востоке.

Футбол Матч между «Зенитом» и «Барселоной» может состояться 1 августа Товарищески футбольный матч между петербургским "Зенитом" и испанской "Барселоной" может пройти в России 1 августа, сообщает Mundo Deportivo.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев опубликовал смешное архивное видео с маленьким сыном Сергей Лазарев в Международный день защиты детей решил сделать подарок поклонникам и опубликовал архивное видео с сыном Никитой.

Шоу-бизнес Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.

Авто Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4 Независимые художники ресурса «Колёса.ру» решили показать, как бы смотрелась эта модель в образе тюнингованного пикапа с четырьмя дверьми.

Происшествия На Кубани микроавтобус с вахтовиками попал в ДТП В Краснодарском крае микроавтобус Citroen с вахтовиками столкнулся с внедорожником Land Rover.

Политика Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17 В правительстве Нидерландов заявили, что приняли во внимание критические заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года.