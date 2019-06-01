Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роумингРИА Новости вчера в 22:18
В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг работал внутри определенной сети на территории всей страны и отличался по регионам.
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с чего всё началось
Национальный и внутрисетевой роуминг отменены в России с 1 июня на законодательном уровне, что, в частности, позволит гражданам не платить за входящие звонки при поездках по стране. Соответствующее постановление подписал 27 мая премьер-министр Дмитрий Медведев.РИА Новостивчера в 18:47
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С 1 июня в России начинают действовать сразу несколько законов
Общественная электронная газета30 мая в 01:43
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Бывшая жена Башарова покинула Россию: «Билет в один конец»
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