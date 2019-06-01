В России отменили национальный и внутрисетевой роумингРИА Новости вчера в 22:18

Национальный и внутрисетевой роуминг отменены в России с 1 июня на законодательном уровне, что, в частности, позволит гражданам не платить за входящие звонки при поездках по стране. Соответствующее постановление подписал 27 мая премьер-министр Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг работал внутри определенной сети на территории всей страны и отличался по регионам.

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

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