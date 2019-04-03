В России отменили бумажный СНИЛСГазета.Ru 21:18

В России больше не будут выдавать привычное страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, вся информация будет храниться в электронном виде, сообщила пресс-служба ПФР.

с чего всё началось

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

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