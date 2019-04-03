Общество
В России отменили бумажный СНИЛСГазета.Ru вчера в 21:18
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
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с чего всё началось
В России больше не будут выдавать и обменивать привычные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, где указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), сообщили в Пенсионном фонде. Информация о новых участниках системы будет храниться только в электронном виде.РИА Новостивчера в 22:57
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