В России отменили бумажный СНИЛСГазета.Ru вчера в 21:18

В России больше не будут выдавать и обменивать привычные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, где указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), сообщили в Пенсионном фонде. Информация о новых участниках системы будет храниться только в электронном виде.

с чего всё началось

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

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