Общество
В России отменили бумажные СНИЛСГазета.Ru 06:11
В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
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