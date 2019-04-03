Общество

В России отменили бумажные СНИЛСГазета.Ru 06:11

В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России отменили бумажные СНИЛС

Газета.Ru06:11

В Минтруде сообщили, что ранее выданные карты СНИЛС остаются действительными

ТАСС06:55

В России отменили бумажный СНИЛС

Российская газета02:36

В России отказались от бумажного СНИЛС

РИА Новости03:15

«Не нервничайте»: в Минтруде разъяснили порядок замены СНИЛС

Московский Комсомолец03:11

Вам и не СНИЛС: в прошлое ушел один из главных документов гражданина РФ

Комсомольская правда06:58

Минтруд: ранее выданные бумажные СНИЛС останутся действительными

Телеканал 360°00:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 07:06, Ашберн
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Общество

«Перекресток» открыл в Петербурге супермаркет нового формата

Торговая сеть «Перекресток» открыла на территории Невского района Петербурга торговый комплекс большого формата.
Обновлено в 05:42
Футбол

«Интер» хочет подать в суд на клуб Бекхэма из-за названия

"Интер" намерен подать в суд на клуб MLS "Интер Майами" за использование его названия, информирует calciomercato.com.
Обновлено в 04:44
Общество

Россияне назвали необходимый минимальный доход

Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), составляет 82 тыс. рублей в месяц.
Обновлено в 02:25
Энергетика

Правительство и нефтяники не договорились о сдерживании цен на бензин

Российский кабмин не продлил достигнутое прошлой осенью соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:24
Авто

Путин откроет автозавод Mercedes-Benz в Подмосковье

Сегодня, 3 апреля, президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:23
Спорт

Фигурист Коляда попал в больницу

У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.
Обновлено в 06:43
Политика

Китай и США начинают новый раунд торговых переговоров

Если переговоры в Вашингтоне пройдут успешно, это откроет дорогу к проведению встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, на которой и может быть подписано соглашение.
Обновлено в 01:17
Авто

Mercedes-Benz представит кроссовер GLB-Class в качестве концепта

Много раз замеченный в качестве прототипов, кроссовер Mercedes GLB, теперь доступен для знакомства в качестве тизера, который демонстрирует большую часть интерьера.
Обновлено в 03:11
Авто

Новый кроссовер Ford Puma придёт на смену EcoSport

Обновлено в 02:42
Политика

В России появилась еще одна «могила» Путина

Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Общество

Правительство подготовило законопроект о здоровом питании

Проект закона об «идеологии здорового питания» подготовили в правительстве России, об этом в среду, 3 апреля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Государственной думе в ходе «правительственного часа».
Обновлено в 05:01
Происшествия

Футболисты «Зенита» почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге

Обновлено в 06:24
Политика

Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Культура

Скончался художник Николай Сажин

Обновлено в 03:13
Политика

КПРФ выдвинул режиссера Бортко кандидатом в губернаторы Петербурга

Партия выдвинула своего видного члена, депутата Государственной думы и режиссера Владимира Бортко, об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" рассказал заместитель председателя КПФР Юрий Афонин.
Обновлено в 06:35
Авто

Компания GAC Motor представит в России девять моделей

Обновлено в 06:16
Экономика

Сбербанк недополучит полмиллиарда долларов от продажи турецкого банка

В результате долларовая цена Denizbank снизилась с прошлогодних $3,2 млрд до $2,7 млрд. Стоимость в турецких лирах, напротив, выросла.
Обновлено в 06:28
Экономика

«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей

Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.
Обновлено в 04:38
Политика

В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс прокомментировал заявление постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что альянс собирается обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:41
Политика

Россиянину, приговоренному в США к 27 годам, отказали в апелляции

Адвокат российского гражданина Романа Селезнева, которого суд США приговорил к 27 годам тюрьмы за киберпреступления, сообщил, что ему отказали в апелляции.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге

По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Трамп выбирает слоганы для выборов в 2020 году

Президент США Дональд Трамп раздумывает над использованием сразу двух слоганов во время президентской кампании в 2020 году.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол

«Спартак» заинтересован в приобретении нескольких игроков «Крузейро»

Обновлено в 06:39
Авто

Skoda объявила скидки на свои модели в апреле

Обновлено в 00:57
Политика

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина с президентом Эстонии

Обновлено в 05:20
Единоборства

Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова

Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
Энергетика

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве

Обновлено вчера в 18:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное