Общество
В России отменили бумажные СНИЛСГазета.Ru 06:11
В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
Читать в источнике
Оценить322
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 07:06, Ашберн
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Общество
«Перекресток» открыл в Петербурге супермаркет нового формата
Торговая сеть «Перекресток» открыла на территории Невского района Петербурга торговый комплекс большого формата.
Обновлено в 05:42
Футбол
«Интер» хочет подать в суд на клуб Бекхэма из-за названия
"Интер" намерен подать в суд на клуб MLS "Интер Майами" за использование его названия, информирует calciomercato.com.
Обновлено в 04:44
Общество
Россияне назвали необходимый минимальный доход
Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), составляет 82 тыс. рублей в месяц.
Обновлено в 02:25
Энергетика
Правительство и нефтяники не договорились о сдерживании цен на бензин
Российский кабмин не продлил достигнутое прошлой осенью соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:24
Авто
Путин откроет автозавод Mercedes-Benz в Подмосковье
Сегодня, 3 апреля, президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:23
Спорт
Фигурист Коляда попал в больницу
У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.
Обновлено в 06:43
Политика
Китай и США начинают новый раунд торговых переговоров
Если переговоры в Вашингтоне пройдут успешно, это откроет дорогу к проведению встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, на которой и может быть подписано соглашение.
Обновлено в 01:17
Авто
Mercedes-Benz представит кроссовер GLB-Class в качестве концепта
Много раз замеченный в качестве прототипов, кроссовер Mercedes GLB, теперь доступен для знакомства в качестве тизера, который демонстрирует большую часть интерьера.
Обновлено в 03:11
Авто
Новый кроссовер Ford Puma придёт на смену EcoSport
Обновлено в 02:42
Политика
В России появилась еще одна «могила» Путина
Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Правительство подготовило законопроект о здоровом питании
Проект закона об «идеологии здорового питания» подготовили в правительстве России, об этом в среду, 3 апреля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Государственной думе в ходе «правительственного часа».
Обновлено в 05:01
Политика
Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Культура
Скончался художник Николай Сажин
Обновлено в 03:13
Политика
КПРФ выдвинул режиссера Бортко кандидатом в губернаторы Петербурга
Партия выдвинула своего видного члена, депутата Государственной думы и режиссера Владимира Бортко, об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" рассказал заместитель председателя КПФР Юрий Афонин.
Обновлено в 06:35
Авто
Компания GAC Motor представит в России девять моделей
Обновлено в 06:16
Экономика
Сбербанк недополучит полмиллиарда долларов от продажи турецкого банка
В результате долларовая цена Denizbank снизилась с прошлогодних $3,2 млрд до $2,7 млрд. Стоимость в турецких лирах, напротив, выросла.
Обновлено в 06:28
Экономика
«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей
Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.
Обновлено в 04:38
Политика
В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс прокомментировал заявление постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что альянс собирается обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:41
Политика
Россиянину, приговоренному в США к 27 годам, отказали в апелляции
Адвокат российского гражданина Романа Селезнева, которого суд США приговорил к 27 годам тюрьмы за киберпреступления, сообщил, что ему отказали в апелляции.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Трамп выбирает слоганы для выборов в 2020 году
Президент США Дональд Трамп раздумывает над использованием сразу двух слоганов во время президентской кампании в 2020 году.
Обновлено вчера в 22:08
Авто
Skoda объявила скидки на свои модели в апреле
Обновлено в 00:57
Единоборства
Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова
Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
Энергетика
Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения
Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве
Обновлено вчера в 18:54