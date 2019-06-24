Экономика
В России отмечен рост самозанятых гражданЮжный Федеральный 23:08
Число самозанятых в России растет. По данным федеральной налоговой службы, за полгода в качестве самозанятых зарегистрировалось 110 тысяч человек. В ведомстве отметили, что за эту категорию граждан начали активно бороться банки.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:30, Вашингтон
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено в 17:52
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Премьер России Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта.
Обновлено в 20:12
Политика
Мигрантов из каких стран стало больше приезжать в Россию
Всего в прошлом году в страну прибыли более 565 тысяч мигрантов, 90 процентов из них приехали из стран СНГ.
Обновлено в 21:00
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено в 11:45
Политика
Си Цзиньпин встретится с главами России и Индии накануне саммита G20
«В кулуарах саммита G20 председатель Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров в трехстороннем формате Россия — Индия — Китай», — заявил представитель МИД КНР.
Обновлено в 23:18
Шоу-бизнес
Валуев опроверг слухи о раке мозга
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
На кузбасской трассе разбились три автомобиля
В Кузбассе на трассе произошло серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в соцсети.
Обновлено в 23:18
Авто
Появились первые фото нового внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке «Группа ГАЗ» представит внедорожник «Тигр Next» второго поколения.
Обновлено в 22:11
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 22:50
Происшествия
Трое детей пострадали в автомобильной аварии в Иркутске
В Иркутске столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали трое детей и двое взрослых, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.
Обновлено в 22:08
Происшествия
Зарезали и утопили: найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика
В Киеве найдено тело 9-летнего мальчика. Ребенок считался пропавшим с 22 июня.
Обновлено в 14:21
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Космос
НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Обновлено в 19:45
Экономика
Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов NASA
Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях «Союз» для астронавтов NASA возросла.
Обновлено в 22:54
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник у побережья провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея.
Обновлено в 21:46
Политика
В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину
Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено в 20:21
Происшествия
Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке
Обновлено в 22:54
Политика
В России создали собственную вакцину от полиомиелита
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки товаров первой необходимости, лекарств, медоборудования, систем ЖКХ должны быть ограждены от торговых и санкционных ограничений.
Обновлено в 20:04
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Ванкувере из-за проблем с двигателем
Пассажирский самолёт, принадлежащий компании Air Canada, совершил экстренную посадку в аэропорту Ванкувера из-за проблем с двигателем.
Обновлено в 22:30
Общество
Праздник «Алые паруса» посетили 1,5 миллиона зрителей
В ночь на понедельник, 24 июня, полтора миллиона человек посетили главный праздник выпускников Санкт-Петербурга — "Алые паруса".
Обновлено в 23:10
Происшествия
На Украине полицейские избили до смерти соратника экс-министра обороны
Член украинской политической партии «Гражданская позиция» Александр Комарницкий, которого 11 июня в Виннице зверски избили полицейские, скончался в больнице спустя 12 дней комы, так и не придя в сознание.
Обновлено в 17:45
Финансы
Весной россияне взяли автокредитов на рекордную сумму
Всего за первые четыре месяца 2019 года россияне взяли автокредитов на общую сумму 179 миллиардов рублей.
Обновлено в 21:38
Общество
Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов
Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.
Обновлено в 17:01
Политика
Главе МВД предложили легализовать движения «Лев против» и «СтопХам»
Кирьянов и Андреев уверены, что деятельность таких общественных структур достойна внимания, но нуждается при этом в правовом регулировании и приведении таких объединений в единое конструктивное русло.
Обновлено в 23:22
Здоровье
Врач рассказала об опасности яблок и груш для аллергиков
Как пишет «РИА Новости», около 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, также реагируют на яблоки, груши, черешню, вишню, персики, сливы и лесные орехи.
Обновлено в 20:43