Экономика
В России IT-преступность за год выросла почти в полтора разаРИА Новости вчера в 07:46
Преступность в сфере высоких технологий в России по итогам первого полугодия выросла почти в 1,5 раза, свидетельствует статистика Генпрокуратуры. В целом, за шесть месяцев в России зарегистрировали чуть более миллиона преступлений – на 1,9% больше, чем за первое полугодие 2018-го.
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Генпрокуратура: киберпреступность в России за год выросла почти в полтора раза
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Генпрокуратура: IT-преступность в России за год выросла почти в 1,5 раза
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Генпрокуратура сообщает о росте почти на 47% числа преступлений, совершаемых хакерами
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