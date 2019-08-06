Преступления, совершенные в России в области компьютерной информации, дали самый большой прирост за полгода. Об этом говорят данные статистики, приведенные 6 августа пресс-службой Генпрокуратуры РФ.

В России отмечен большой прирост преступлений в интернете

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