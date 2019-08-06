Экономика

В России отмечен большой прирост преступлений в интернетеREGNUM 08:15

Преступления, совершенные в России в области компьютерной информации, дали самый большой прирост за полгода. Об этом говорят данные статистики, приведенные 6 августа пресс-службой Генпрокуратуры РФ.
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В России оживились киберпреступники

ФедералПресс09:25

Количество интернет-преступлений в России за год выросло почти в 1,5 раза

VSE42 Новости08:57

В России отмечен большой прирост преступлений в интернете

REGNUM08:15

Генпрокуратура: IT-преступность в России за год выросла почти в 1,5 раза

Парламентская газета08:05

Генпрокуратура сообщает о росте почти на 47% числа преступлений, совершаемых хакерами

Финмаркет07:50

В России IT-преступность за год выросла почти в полтора раза

РИА Новости07:46

В Генпрокуратуре сообщили, что преступность в России все больше уходит в интернет

ТАСС07:53
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:34, Вашингтон
Финансы

ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Политика

Генпрокуратура Украины взялась за окружение Порошенко

Генпрокуратура Украины заподозрила бывшего замглавы администрации прежнего президента Петра Порошенко Бориса Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву в пособничестве в завладении крупной суммой денег.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие

Группа морпехов ВСУ уничтожена под Мариуполем — подробности

Обновлено в 10:46
Политика

Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Обновлено в 11:07
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Политика

Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским

Обновлено в 11:42
Политика

В Хиросиме 2 дня будет открыт радиационный исследовательский центр

Обновлено в 09:58
Технологии

ФСБ теперь может требовать блокировки сайтов

Как пишет издание «Коммерсантъ», в конце июля между Национальны координационным центром по компьютерным инцидентам и Координационным центром доменов было подписано соглашение, по которому структура ФСБ может напрямую просить о разделегировании доменов сайтов, которые посчитает нарушителями закона.
Обновлено в 04:43
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Хоккей

«Локомотив» обыграл рижское «Динамо», забив два гола в концовке

На 57-й минуте Давид Улльстрём вывел «Динамо» вперёд, но «Локомотив» вырвал победу благодаря удачной концовке и заброшенным шайбам Тая Ратти и Александра Калинина.
Обновлено в 10:20
Политика

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Политика

Патрушев объяснил выход США из ДРСМД

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал проведение новой операции на востоке Сирии

Обновлено 04 августа в 13:08
Наука

В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны

Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено 03 августа в 16:43
Происшествия

В Сочи нашли тела двух утопленников

В МЧС подтвердили информацию о двух утопленниках в Сочи.
Обновлено в 10:20
Политика

Посол США в России Хантсман подал в отставку

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика

Украина намерена заменить российское топливо белорусским

Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Член «Единой России» решила выйти из партии после того, как ее мужа задержали во время акции протеста

Обновлено в 05:01
Политика

Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика

Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Против взявших ребенка на митинг родителей возбудили дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении родителей, взявших годовалого мальчика на несогласованную акцию протеста 27 июля, передает «Медиазона» со ссылкой на мать мальчика Ольгу Проказову.
Обновлено в 12:33
Экономика

Росстат рассказал, какие продукты подорожали в июле

Яблоки, пшено и куриное мясо в России в июле подорожали, а гречневая крупа, огурцы и капуста подешевели, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 09:31
ЖКХ

Власти Москвы могут выбрать единого оператора вывоза мусора

Власти Москвы планируют провести тендер, чтобы выбрать единого оператора по вывозу мусора.
Обновлено в 07:13
Общество

Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей

Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири

В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году

В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
Обновлено вчера в 20:05
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Общество

Жена Никиты Белых подала на развод

Обновлено в 12:03
Происшествия

На территории детсада на востоке Москвы нашли скелет

Скелет человека нашли на территории детского сада на востоке Москвы, проводится проверка.
Обновлено в 10:48
Экономика

МВФ: Россия пострадала от дешевой нефти сильнее, чем от санкций

Эксперты МВФ подсчитали, что из-за санкций российская экономика в период с 2014-го по 2018 год ежегодно замедлялась в среднем на 0,2 процентных пункта (п.п.). В то же время негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п.п.В совокупности санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики, сказано в отчете.
Обновлено в 02:45
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