Общество

В России отказались от видеофиксации техосмотраГазета.Ru 09:53

Фотофиксация будет осуществляться только "в момент проведения технического диагностирования", видеофиксация процедуры техосмотра не будет предусмотрена. Ранее в Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей.
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Из проекта новых норм техосмотра исчезло требование видеофиксации

РБК09:42

Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра

Коммерсантъ05:34

Кабмин предложил проводить только фотофиксацию техосмотров автомобилей

Парламентская газета08:03

Правительство отказалось от идеи ввести видеофиксацию техосмотров

Московский Комсомолец05:57

Правительство не поддержало идею видеофиксации техосмотра

Телеканал 360°08:26

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Интерфакс05:01

В правительстве отказались от идеи видеофиксации техосмотра

Говорит Москва05:53
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Здоровье

Годовалого малыша с врожденным пороком прооперировали казанские хирурги в ДРКБ

В Детской республиканской клинической больнице 12 апреля прооперировали годовалого малыша из Башкирии с серьезным врожденным пороком, сообщает пресс-служба клиники.
Обновлено в 09:36
Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160

Обновлено в 08:09
Происшествия

Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них

Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Культура

Акция «Библионочь-2019» пройдет в Москве с 20 на 21 апреля

Обновлено в 10:00
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Обновлено вчера в 17:46
Кино

Джон Сноу стал героем нового мема из «Игры престолов»

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, как Джон Сноу и Дейенерис целуются на глазах дракона.
Обновлено в 07:24
Политика

На Украине националисты сбросили с постамента бюст генералу Ватутину

Обновлено в 07:37
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Здоровье

В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

Обновлено в 01:42
Кино

Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов»

HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.
Обновлено в 05:39
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова рассказала о проблемах с памятью

Исполнительница Татьяна Буланова приняла участие в программе «Жить здорово», где откровенно рассказала ведущей Елене Малышевой о проблемах с памятью.
Обновлено в 06:34
Авто

АвтоВАЗ обновил комплектации модели Lada Granta FL

В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено в 02:07
Общество

В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе

Обновлено в 06:41
Музыка

Украину на «Евровидении» представит Верка Сердючка

Среди участников «Евровидения» украинских исполнителей не будет, поскольку представлять страну отказались певица Maruv и другие лидеры национального отбора.
Обновлено в 08:40
Авто

Volkswagen представил сразу три новых кроссовера

К автосалону в Шанхае компания Volkswagen подготовилась основательно и представила несколько кроссоверов.
Обновлено в 03:14
Политика

ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Политика

Лукашенко: урегулирование на Донбассе никуда не годится

Белоруссия заявила о готовности выступить одной из сторон в урегулировании конфликта на Донбассе, но только в том случае, если к такому решению придут президенты Украины и России.
Обновлено в 10:05
Общество

В Липецке родители решили разделить детей в детсаду по уровню достатка

Устроить раздельный праздник для детей решил родительский комитет одного из детских садов города Елец, 15 апреля стало известно благодаря соцсетям.
Обновлено в 09:11
Общество

В Санкт-Петербурге закрылось рекордное количество кафе и ресторанов

Фото: iStock Аналитики связывают рекордные показатели по закрытию мест общепита в Санкт-Петербурге с высокой конкуренцией на рынке и недовольством горожан из-за размещения заведений в их домах.
Обновлено в 05:53
Культура

Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери

В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

В Оренбургской области в лесу нашли мертвого крокодила

Полиция в Оренбургской области проводит проверку в связи с обнаружением мертвого крокодила недалеко от села Павло-Антоновка Тоцкого района.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Спорт

Ралли-рейд «Дакар-2020» пройдет в Саудовской Аравии

Ралли-рейд «Дакар» в 2020 году примет Саудовская Аравия, сообщает МИР 24. На протяжении 10 лет гонки проходили в странах Латинской Америки.
Обновлено в 10:09
Наука

В Израиле впервые в мире напечатали на 3D-принтере живое сердце

Ученые из Тель-Авивского университета первыми в мире напечатали в 3D-формате живое пульсирующее сердце с использованием человеческой ткани.
Обновлено в 08:27
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