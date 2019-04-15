В России отказались от видеофиксации техосмотраГазета.Ru 09:53

Фотофиксация будет осуществляться только "в момент проведения технического диагностирования", видеофиксация процедуры техосмотра не будет предусмотрена. Ранее в Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей.

В России отказались от видеофиксации техосмотра

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