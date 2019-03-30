Экономика
В России отказались от установки «умных счетчиков» газаГазета.Ru 12:32
Правительство решило отклонить проект об установке "умных счетчиков" газа, так как считает эту идею слишком дорогостоящей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление вице-премьера Дмитрия Козака.
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Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, то мы откажемся, в принципе, уже отказались, от этой идеи — установки сейчас этих счетчиков.
— Дмитрий Козак, российский политикБИЗНЕС Online 09:25
с чего всё началось
Правительство решило отказаться от установки в жилых домах «умных счетчиков», которые отслеживают потребление газа, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на телеканале «Россия 24».Новая газета10:32
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