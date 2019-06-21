Обнаружен новый способ хищения данных россиянМедиаПоток 01:44

Появился еще один канал утечки пользовательских данных — злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet. Об этом говорится в исследовании каналов инсайдерских сливов, которое провела компания по защите данных DeviceLock.

с чего всё началось

В этом году у мошенников особую популярность имеет такой способ утечки личных данных, как фотография информации с дисплея монитора на гаджет, которая затем размещается в скрытой сети DarkNet.

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