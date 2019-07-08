Недвижимость
В России остановился рост цен на вторичное жильеRuNews24.ru 06:06
Как рассказали аналитики портала «Авито недвижимость», в течение двух последних месяцев практически остановился рост цен на вторичное жилье. Уточняется, что к началу июля средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России составила 64,8 тысячи рублей.
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Татарстан стал лидером по росту цен на «вторичку» – за год стоимость «квадрата» подскочила на 14%
БИЗНЕС Online05 июля в 04:32
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:20, Вашингтон
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика
Зеленский прокомментировал планы провести телемост между Украиной и РФ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новость о планах провести телемост "Надо поговорить" между телеканалом "Россия-1" и украинским каналом NewsOne.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала фото своей большой и дружной семьи
Известная фигуристка Татьяна Навка опубликовала новое фото своей большой и дружной семьи.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину
Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39
Политика
Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире
Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Евкуров назначен замминистра обороны
Бывший руководитель республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны.
Обновлено в 07:35
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии
Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек
Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Экономика
Козак рассказал, какой он видит российскую промышленность в будущем
Россия должна занимать лидирующие позиции по значительному числу видов промышленной продукции, заявил вице-премьер Дмитрий Козак, выступая на сессии выставки "Иннопром".
Обновлено в 08:10
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
В сети появилась российская версия заставки американского мультсериала «Симпсоны».
Обновлено в 05:46
Общество
В Шереметьево сделали заявление по зарплатам грузчиков
Обновлено в 06:10
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Зарегистрированы три кандидата в губернаторы Петербурга
Горизбирком сегодня зарегистрировал трёх кандидатов в губернаторы Петербурга.
Обновлено 06 июля в 10:37
Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Обновлено в 07:56
Кино
Вышел первый русский трейлер киноверсии «Мулан»
В сети появился первый тизер-трейлер ремейка «Мулан»; ролик уже набрал несколько миллионов просмотров.
Обновлено в 06:16
Экономика
В Минкомсвязи уже не видят смысла в едином операторе дорожных камер
Минкомсвязи уведомило правительство РФ о нецелесообразности назначения единственного оператора по установке дорожных камер.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Самолет авиакомпании «Ютэйр» экстренно сел во Внукове
Самолет авиакомпании "Ютэйр" прервал полет из Москвы в Берлин и экстренно приземлился во Внукове.
Обновлено в 06:45
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Пробитое дно или как пьяная Хилькевич разыгрывала старые «Жигули»
Стоит также отметить, что актриса разыгрывала старые «Жигули», судя по всему, находясь в состоянии опьянения.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Экс-кандидат на пост губернатора Кузбасса задержан за вымогательство
Как сообщалось, в 2018 году Смирнов выдвигался для участия в досрочных выборах губернатора Кемеровской области.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Новосибирске крокодил сбежал из цирка-шапито
Оказалось, что рептилия сбежала из гастролирующего цирка-шапито, который расположился рядом с торговым центром.
Обновлено в 00:35
Политика
Туристы из России массово отменяют брони в отелях Грузии
Российские туристы массово аннулируют свои брони в гостиницах таких грузинских городов, как Батуми, Кутаиси, а также в регионе Кахетия из-за отмены авиарейсов из РФ.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Журналистов «МБХ медиа» задержали возле резиденции Путина
Журналистов «МБХ медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе.
Обновлено в 07:58
Авто
Porsche представил обновленное купе 911 RSR для гонок
Обновленный спорткар должен заменить Porsche 911 RSR 2017 года, за которым числится более чем 20 побед в различных гонках, среди которых гонка на выносливость в зачете GTE-Pro.
Обновлено вчера в 05:42
Авто
JAC объявила российские цены на новый пикап T6
Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55