Тариф на вывоз мусора заморозили в РоссииФедералПресс вчера в 06:54

Я только что подписал специальное постановление, которым мы замораживаем рост платы за негативное воздействие на окружающую среду, то есть оставляем размер платежа на период с 2019 по 2023 год на уровне 2018 года.

Тариф остался на уровне 2018 года – 95 рублей за тонну твердых коммунальных отходов. Он будет действовать до 2023 года. Кроме того, Медведев рассказал о процессе перехода на новую систему вывоза мусора.

Тариф на вывоз мусора заморозили в России

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