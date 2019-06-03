Политика

В России опровергли отзыв военных специалистов из ВенесуэлыRT на русском 10:16

Информация американских СМИ об отзыве из Венесуэлы российских военных специалистов недостоверна, заявил посол Российской Федерации в Боливарианской Республике Владимир Заемский.
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с чего всё началось
Ранее The Wall Street Journal
 со ссылкой на неназванный источник заявило, что число российских специалистов в Венесуэле "сократилось" до нескольких десятков.
РИА Новости04:11

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В России опровергли отзыв военных специалистов из Венесуэлы

RT на русском10:16

«Ростех» опроверг массовый вывод специалистов из Венесуэлы

Forbes07:51

«Ростех» отрицает отзыв российских военных экспертов из Венесуэлы

Коммерсантъ04:27

Ростех опроверг утверждения WSJ о сокращении числа военных специалистов в Венесуэле

ТАСС04:30

В Ростехе обвинили СМИ в завышении в десятки раз цифр о штате в Венесуэле

РИА Новости04:11

«Ростех» назвал преувеличенными данные WSJ о числе советников в Венесуэле

РБК05:46

Россия по некоторым данным серьёзно сократила число военных советников в Венесуэле

Эхо Москвы07:00
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Культура

Картину Петрова-Водкина продали за 9 млн фунтов на торгах Christie’s

Обновлено в 09:53
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Обновлено в 05:29
Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Политика

Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу

Обновлено в 10:44
Культура

Гран-при фестиваля «Интермузей» удостоен заповедник «Петергоф»

Гран-при межмузейного конкурса «Интермузей» получил Государственный музей-заповедник «Петергоф», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:47
Экономика

В Петербурге заморозили тарифы на коммунальные услуги

В Петербурге фактически заморожены тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Обновлено в 10:59
Общество

Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию

Обновлено в 03:42
Общество

Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации

Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 08:24
Авто

Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей

В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Работник Шереметьева забросил сигнальный конус на крыло самолёта

Обновлено вчера в 11:55
Политика

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Алсу открыла комментарии в соцсетях, ее затравили подписчики

Впервые за долго время Алу опубликовала пост в своём Инстаграме, в котором показала фотографии с благотворительного мероприятия «Алсу детям».
Обновлено в 07:16
Происшествия

Появилось видео нападения мужчины с топором на мэрию Южно-Сахалинска

Обновлено в 08:11
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Общество

Росгвардия не предлагала изменить правила выдачи разрешений на оружие

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила о том, что Росгвардия предлагает внести некоторые изменения в порядок выдачи разрешений на оружие, по данным издания, ведомство подготовило документы, согласно которым владельцам оружия необходимо предоставлять медицинские справки раз в год, а не каждые пять лет.
Обновлено в 10:36
Авто

Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469

Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
Обновлено в 08:09
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено в 10:17
Происшествия

Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

Обновлено в 09:41
Политика

Егор Ковальчук назначен вице-губернатором Челябинской области

Заместителем губернатора Челябинской области назначен Егор Ковальчук.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек

Обновлено в 02:36
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Приамурье в детском лагере во время зарядки скончался ребенок

Подросток заехал в лагерь только накануне. В детском оздоровительном лагере в Амурской области умер ребенок 2005 года рождения.
Обновлено в 02:19
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Политика

В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год

Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Технологии

Компания Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Представитель Huawei подтвердил газете, что российская и гонконгская «дочки» компании действительно стали владельцами «Игл Софтлаб», но детали сделки не раскрыл.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
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