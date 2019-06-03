Политика
В России опровергли отзыв военных специалистов из ВенесуэлыRT на русском 10:16
Информация американских СМИ об отзыве из Венесуэлы российских военных специалистов недостоверна, заявил посол Российской Федерации в Боливарианской Республике Владимир Заемский.
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с чего всё началось
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник заявило, что число российских специалистов в Венесуэле "сократилось" до нескольких десятков.РИА Новости04:11
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Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Футбол
Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»
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Культура
Гран-при фестиваля «Интермузей» удостоен заповедник «Петергоф»
Гран-при межмузейного конкурса «Интермузей» получил Государственный музей-заповедник «Петергоф», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:47
Экономика
В Петербурге заморозили тарифы на коммунальные услуги
В Петербурге фактически заморожены тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Обновлено в 10:59
Общество
Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации
Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
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Происшествия
Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ
Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 08:24
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Работник Шереметьева забросил сигнальный конус на крыло самолёта
Обновлено вчера в 11:55
Политика
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Алсу открыла комментарии в соцсетях, ее затравили подписчики
Впервые за долго время Алу опубликовала пост в своём Инстаграме, в котором показала фотографии с благотворительного мероприятия «Алсу детям».
Обновлено в 07:16
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Общество
Росгвардия не предлагала изменить правила выдачи разрешений на оружие
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила о том, что Росгвардия предлагает внести некоторые изменения в порядок выдачи разрешений на оружие, по данным издания, ведомство подготовило документы, согласно которым владельцам оружия необходимо предоставлять медицинские справки раз в год, а не каждые пять лет.
Обновлено в 10:36
Авто
Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469
Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
Обновлено в 08:09
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено в 10:17
Политика
Егор Ковальчук назначен вице-губернатором Челябинской области
Заместителем губернатора Челябинской области назначен Егор Ковальчук.
Обновлено в 05:10
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Приамурье в детском лагере во время зарядки скончался ребенок
Подросток заехал в лагерь только накануне. В детском оздоровительном лагере в Амурской области умер ребенок 2005 года рождения.
Обновлено в 02:19
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Политика
В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год
Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Технологии
Компания Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Представитель Huawei подтвердил газете, что российская и гонконгская «дочки» компании действительно стали владельцами «Игл Софтлаб», но детали сделки не раскрыл.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10