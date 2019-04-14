Авто
В России определили критерии надёжности автомобилейАвтоновости дня вчера в 03:33
Большинство россиян оценивают надежность машин по публикациям в специализированных изданиях. Такие данные приводит журнал «За рулем», опросивший своих читателей на предмет того, какие критерии надежности они учитывают чаще всего при выборе автомобиля.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Происшествия
Милонов пожаловался на избивших его дверью «гопников»
По информации телеканала, депутата пытались избить дверью.
Обновлено в 04:44
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Авто
Составлен топ-5 самых надежных китайских автомобилей
Эксперты издания Car.ru назвали ТОП-5 самых надежных китайских автомобилей по состоянию на апрель 2019 года.
Обновлено в 05:21
Автоспорт
Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.
Обновлено в 04:54
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Политика
Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись
Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
Обновлено вчера в 15:43
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Энергетика
Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть
Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 05:06
Технологии
Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье
В Ленинском районе Подмосковья в ходе спора из-за денег неизвестный открыл стрельбу по двум иностранцам, в результате чего один из них погиб.
Обновлено в 05:36
Политика
Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено 12 апреля в 15:50
Политика
Спецпосланник ООН по Сирии прибыл в Дамаск
Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл с третьим визитом в столицу Сирии Дамаск, планируются встречи с рядом сирийских чиновников, в том числе главой МИД Валидом Муаллемом, сообщает проправительственная газета со ссылкой на дипломатические источники.
Обновлено в 04:54
Хоккей
Игрок «Тампы» прокомментировал дисквалификацию Кучерова
Лучший бомбардир регулярного чемпионата не примет участия в третьей игре серии первого раунда Кубка Стэнли против "Коламбуса" за толчок на борт защитника Маркуса Нутиваары во втором матче серии.
Обновлено вчера в 19:16
Спорт
Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала пост, относящийся к ее победе в произвольном одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В Тюмени ликвидированы боевики ИГ
Предположительно двое сторонников «Исламского государства» (ИГ)* были убиты в ходе контртеррористической операции в Тюмени 12 апреля.
Обновлено 12 апреля в 16:23
Интернет
Microsoft сообщила о взломе почтового сервиса Outlook хакерами
Хакеры взломали почтовый сервис Outlook и получили доступ к ряду аккаунтов, об этом сообщила американская компания Microsoft.
Обновлено в 04:07
Политика
Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля
В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 05:49
Футбол
Пономарёв: «Лапочкин убил ЦСКА, после удаления Фернандеса игра была сделана»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской поделился впечатлениями от матча "армейцев" с "Оренбургом" (2:3) в 23-м туре чемпионата России.
Обновлено в 04:56
Гаджеты
Назван ТОП самых лучших бюджетных смартфонов апреля 2019 года
В апреле производители смартфонов вывели на рынок России множество новых моделей, представленных на выставке MWC 2019.
Обновлено вчера в 10:00
Авто
Китайцы тестируют вертикальные парковки
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено 12 апреля в 10:25
Происшествия
Правозащитника Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Источник в экстренных службах рассказал, что подозреваемым оказался член Общественной наблюдательной комиссии, известный правозащитник Павел Пятницкий, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 07:34
Футбол
«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном
Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено вчера в 15:07
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Наука
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Единоборства
В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье
Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:44