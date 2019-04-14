Авто

В России определили критерии надёжности автомобилейАвтоновости дня вчера в 03:33

Большинство россиян оценивают надежность машин по публикациям в специализированных изданиях. Такие данные приводит журнал «За рулем», опросивший своих читателей на предмет того, какие критерии надежности они учитывают чаще всего при выборе автомобиля.
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Автолюбители назвали главные критерии выбора машин

ФАН03:04

В России определили критерии надёжности автомобилей

Автоновости днявчера в 03:33

Россияне рассказали, как судят о надежности автомобиля

Известиявчера в 08:06

В России назвали критерии надёжности автомобилей

Тарантас Ньюсвчера в 07:53

Россияне определили главные критерии выбора автомобиля

SpeedMeвчера в 05:06

Автолюбители назвали критерии надежности машин

Народные новостивчера в 22:53

Эксперты назвали главные критерии выбора автомобиля

За рулемвчера в 01:10
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Происшествия

Милонов пожаловался на избивших его дверью «гопников»

По информации телеканала, депутата пытались избить дверью.
Обновлено в 04:44
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Авто

Составлен топ-5 самых надежных китайских автомобилей

Эксперты издания Car.ru назвали ТОП-5 самых надежных китайских автомобилей по состоянию на апрель 2019 года.
Обновлено в 05:21
Автоспорт

Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.
Обновлено в 04:54
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись

Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
Обновлено вчера в 15:43
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Энергетика

Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть

Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 05:06
Технологии

Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»

Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Ликвидирован пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Перми

Обновлено в 05:44
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье

В Ленинском районе Подмосковья в ходе спора из-за денег неизвестный открыл стрельбу по двум иностранцам, в результате чего один из них погиб.
Обновлено в 05:36
Политика

Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено 12 апреля в 15:50
Политика

Спецпосланник ООН по Сирии прибыл в Дамаск

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл с третьим визитом в столицу Сирии Дамаск, планируются встречи с рядом сирийских чиновников, в том числе главой МИД Валидом Муаллемом, сообщает проправительственная газета со ссылкой на дипломатические источники.
Обновлено в 04:54
Хоккей

Игрок «Тампы» прокомментировал дисквалификацию Кучерова

Лучший бомбардир регулярного чемпионата не примет участия в третьей игре серии первого раунда Кубка Стэнли против "Коламбуса" за толчок на борт защитника Маркуса Нутиваары во втором матче серии.
Обновлено вчера в 19:16
Спорт

Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала пост, относящийся к ее победе в произвольном одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

В Тюмени ликвидированы боевики ИГ

Предположительно двое сторонников «Исламского государства» (ИГ)* были убиты в ходе контртеррористической операции в Тюмени 12 апреля.
Обновлено 12 апреля в 16:23
Интернет

Microsoft сообщила о взломе почтового сервиса Outlook хакерами

Хакеры взломали почтовый сервис Outlook и получили доступ к ряду аккаунтов, об этом сообщила американская компания Microsoft.
Обновлено в 04:07
Политика

Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля

В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 05:49
Футбол

Пономарёв: «Лапочкин убил ЦСКА, после удаления Фернандеса игра была сделана»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской поделился впечатлениями от матча "армейцев" с "Оренбургом" (2:3) в 23-м туре чемпионата России.
Обновлено в 04:56
Гаджеты

Назван ТОП самых лучших бюджетных смартфонов апреля 2019 года

В апреле производители смартфонов вывели на рынок России множество новых моделей, представленных на выставке MWC 2019.
Обновлено вчера в 10:00
Авто

Китайцы тестируют вертикальные парковки

Обновлено вчера в 16:27
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено 12 апреля в 10:25
Происшествия

Правозащитника Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Источник в экстренных службах рассказал, что подозреваемым оказался член Общественной наблюдательной комиссии, известный правозащитник Павел Пятницкий, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 07:34
Футбол

«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном

Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено вчера в 15:07
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Единоборства

В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:44
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