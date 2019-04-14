Авто

В России определили критерии надёжности автомобилейАвтоновости дня вчера в 03:33

Большинство россиян оценивают надежность машин по публикациям в специализированных изданиях. Такие данные приводит журнал «За рулем», опросивший своих читателей на предмет того, какие критерии надежности они учитывают чаще всего при выборе автомобиля.
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Автолюбители назвали главные критерии выбора машин

ФАН03:04

Эксперты назвали главные критерии выбора автомобиля

За рулемвчера в 01:10

Россияне рассказали, как судят о надежности автомобиля

Известиявчера в 08:06

В России назвали критерии надёжности автомобилей

Тарантас Ньюсвчера в 07:53

Россияне определили главные критерии выбора автомобиля

SpeedMeвчера в 05:06

В России определили критерии надёжности автомобилей

Автоновости днявчера в 03:33

Автолюбители назвали критерии надежности машин

Народные новостивчера в 22:53
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:30, Ашберн
Политика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год

Обновлено 12 апреля в 17:49
Происшествия

Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка

Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес

Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи

Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

Обновлено в 03:57
Единоборства

Порье победил Холлоуэя и сразится с Нурмагомедовым

В главном бою вечера турнира UFC 236 в Атланте американец Дастин Порье одержал победу над соотечественником Максом Холлоуэем и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе.
Обновлено в 01:28
Общество

В ОАЭ создадут самый большой в мире искусственный коралловый риф

Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Отказавшаяся от алкоголя Любовь Успенская заряжает энергией молодых подруг

65-летняя певица Любовь Успенская не перестает удивлять своих поклонников.
Обновлено в 03:52
Интернет

Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook

Утечка информации происходила с 1 января по 28 марта Корпорация Microsoft сообщила о взломе почтового клиента Outlook, пишет TechCrunch.
Обновлено вчера в 20:23
Культура

Мы нашли героев «Игры престолов» в российской истории. Кто они?

Во время военного похода в Корсунь (Крым) Владимир, по легенде, ослеп.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Техасе во время торнадо погибли двое детей

На город Франклин в Техасе обрушился мощный торнадо. В результате урагана погибли двое детей.
Обновлено в 03:48
Политика

Советник Порошенко показал письмо о неявке Зеленского в военкомат

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Ольга Орлова: «Дом-2» перестанет существовать в привычном виде

Обновлено в 03:11
Путешествия

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск

Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Тюмени спецслужбы ликвидировали особо опасных террористов

В Тюмени сотрудники ФСБ провели контртеррористическую операцию, во время которой удалось ликвидировать двух особо опасных террористов, планировавших нападение.
Обновлено вчера в 21:24
Политика

Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено 12 апреля в 15:50
Религия

Остаётся неделя до вербного воскресенья

В следующее воскресенье, 24 апреля верующие отметят Вход Господень в Иерусалим.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Виталия Милонова избили на парковке в Санкт-Петербурге

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился в полицию с заявлением о том, что его избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.
Обновлено в 04:05
Футбол

Валерий РЕЙНГОЛЬД: «Зенит» почувствовал запах сырого мяса

Чемпион страны и обладатель Кубка в составе московского «Спартака», футбольный критик в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о поражении московского ЦСКА в матче с «Оренбургом» и предрек разгром в матче «Зенит» - «Анжи».
Обновлено вчера в 20:48
Политика

В Крыму пригласили сирийских солдат и детей на лечение

«Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксёнов пригласил 30—40 сирийских солдат и 50 сирийских детей, пострадавших во время антитеррористической войны, на лечение в крымских здравницах», — заявил Мурадов.
Обновлено в 01:44
Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие

В МИД обещали отреагировать на планы НАТО в Черном море

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва внимательно следит за военным планированием НАТО в Черноморском регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия альянса, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

На улице Рубинштейна посетитель ударил бармена ножом

В воскресенье, 14 апреля, стало известно, что накануне в одном из баров на улице Рубинштейна в Петербурге посетитель с ножом напал на сотрудника.
Обновлено в 02:45
Общество

Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Политика

Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне

Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.
Обновлено в 02:15
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор представил рекомендации по выбору качественных рыбных консервов.
Обновлено в 04:07
Авто

Для чего нужен шарик под лобовым стеклом

Поговаривают, что на автомобильных форумах даже разворачивались баталии на тему предназначения сего таинственного предмета.
Обновлено 12 апреля в 18:51
Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Авто

Назван ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей

Обновлено в 04:27
Происшествия

В шведском Норрчёпинге произошёл взрыв в ювелирном магазине

Обновлено в 01:12
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