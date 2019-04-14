Авто
В России определили критерии надёжности автомобилейАвтоновости дня вчера в 03:33
Большинство россиян оценивают надежность машин по публикациям в специализированных изданиях. Такие данные приводит журнал «За рулем», опросивший своих читателей на предмет того, какие критерии надежности они учитывают чаще всего при выборе автомобиля.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:30, Ашберн
Политика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год
Обновлено 12 апреля в 17:49
Происшествия
Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи
Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 03:57
Единоборства
Порье победил Холлоуэя и сразится с Нурмагомедовым
В главном бою вечера турнира UFC 236 в Атланте американец Дастин Порье одержал победу над соотечественником Максом Холлоуэем и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Отказавшаяся от алкоголя Любовь Успенская заряжает энергией молодых подруг
65-летняя певица Любовь Успенская не перестает удивлять своих поклонников.
Обновлено в 03:52
Интернет
Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook
Утечка информации происходила с 1 января по 28 марта Корпорация Microsoft сообщила о взломе почтового клиента Outlook, пишет TechCrunch.
Обновлено вчера в 20:23
Культура
Мы нашли героев «Игры престолов» в российской истории. Кто они?
Во время военного похода в Корсунь (Крым) Владимир, по легенде, ослеп.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Техасе во время торнадо погибли двое детей
На город Франклин в Техасе обрушился мощный торнадо. В результате урагана погибли двое детей.
Обновлено в 03:48
Политика
Советник Порошенко показал письмо о неявке Зеленского в военкомат
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Путешествия
Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск
Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Тюмени спецслужбы ликвидировали особо опасных террористов
В Тюмени сотрудники ФСБ провели контртеррористическую операцию, во время которой удалось ликвидировать двух особо опасных террористов, планировавших нападение.
Обновлено вчера в 21:24
Политика
Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено 12 апреля в 15:50
Религия
Остаётся неделя до вербного воскресенья
В следующее воскресенье, 24 апреля верующие отметят Вход Господень в Иерусалим.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Виталия Милонова избили на парковке в Санкт-Петербурге
Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился в полицию с заявлением о том, что его избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.
Обновлено в 04:05
Футбол
Валерий РЕЙНГОЛЬД: «Зенит» почувствовал запах сырого мяса
Чемпион страны и обладатель Кубка в составе московского «Спартака», футбольный критик в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о поражении московского ЦСКА в матче с «Оренбургом» и предрек разгром в матче «Зенит» - «Анжи».
Обновлено вчера в 20:48
Политика
В Крыму пригласили сирийских солдат и детей на лечение
«Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксёнов пригласил 30—40 сирийских солдат и 50 сирийских детей, пострадавших во время антитеррористической войны, на лечение в крымских здравницах», — заявил Мурадов.
Обновлено в 01:44
Технологии
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие
В МИД обещали отреагировать на планы НАТО в Черном море
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва внимательно следит за военным планированием НАТО в Черноморском регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия альянса, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
На улице Рубинштейна посетитель ударил бармена ножом
В воскресенье, 14 апреля, стало известно, что накануне в одном из баров на улице Рубинштейна в Петербурге посетитель с ножом напал на сотрудника.
Обновлено в 02:45
Общество
Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12
Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Политика
Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне
Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.
Обновлено в 02:15
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор представил рекомендации по выбору качественных рыбных консервов.
Обновлено в 04:07
Авто
Для чего нужен шарик под лобовым стеклом
Поговаривают, что на автомобильных форумах даже разворачивались баталии на тему предназначения сего таинственного предмета.
Обновлено 12 апреля в 18:51
Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Авто
Назван ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей
Обновлено в 04:27