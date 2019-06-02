Экономика
В России онлайн-торговля выросла до рекордных 1,66 трлн рублейРеальное время 01:06
По итогам 2018 года объем российского рынка онлайн-торговли составил 1,66 трлн рублей. Это на 59% больше по сравнению с 2017 годом, говорится в исследовании Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
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с чего всё началось
Темпы роста рынка оказались лучшими с 2010 года, когда организация впервые провела его оценку. Так, последние три года темпы роста объема онлайн-торговли в России не превышали 20%, и в начале 2018 года АКИТ прогнозировала, что по итогам года рынок вырастет на 15%, до 1,2 трлн руб.РБК00:01
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