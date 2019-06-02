В России онлайн-торговля выросла до рекордных 1,66 трлн рублейРеальное время 01:06

Темпы роста рынка оказались лучшими с 2010 года, когда организация впервые провела его оценку. Так, последние три года темпы роста объема онлайн-торговли в России не превышали 20%, и в начале 2018 года АКИТ прогнозировала, что по итогам года рынок вырастет на 15%, до 1,2 трлн руб.

с чего всё началось

По итогам 2018 года объем российского рынка онлайн-торговли составил 1,66 трлн рублей. Это на 59% больше по сравнению с 2017 годом, говорится в исследовании Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В России онлайн-торговля выросла до рекордных 1,66 трлн рублей

Происшествия В Киеве требуют отставки Авакова после смерти 5-летнего мальчика от рук полицейских Собравшиеся зажгли "фаеры", требуют отправить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в отставку после гибели пятилетнего мальчика, которого смертельно ранили во дворе пьяные сотрудники полиции В Киеве у здания главка МВД в эти минуты проходит протестная акция.

Футбол «Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.

Экономика Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.

Кино Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль» В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп.

Футбол СМИ: Руководство «Спартака» выделило €7 млн на покупку полузащитника Руководство московского футбольного клуба «Спартак» выделило сумму до €7 млн на приобретение атакующего разыгрывающего хавбека в летнее трансферное окно.

Происшествия Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.

Политика Королева Великобритании заставила Трампа вспомнить о подарках Собственный подарок королеве Великобритании не узнал президент США Дональд Трамп, заявил 3 июня директор королевской коллекции Тим Нокс, сообщает агентство Press Association.

Культура Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.

Единоборства Энди Руис хочет реванш с Джошуа Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".

Политика В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019 Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.

Происшествия В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.

Авто Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня "Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.

Происшествия Двое российских полицейских найдены мертвыми В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) найдены тела двух полицейских.

Транспорт Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.

Гаджеты IPhone SE точно получит iOS 13 Смартфоны iPhone 6s и более новые модели смогут обновиться до актуальной версии мобильной программной платформы от Apple, сообщается на сайте компании.

Авто Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469 Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.

Шоу-бизнес Русская жена экс-короля Малайзии родила сына Сообщается, что жена экс-короля Малайзии наблюдалась в одной из лучших клиник Германии, а в марте она прилетала в Москву.

Наука Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.

Транспорт Стало известно, сколько машин ежедневно проезжает по МКАД Каждый день по Московской кольцевой автодороге проезжает 1,36 миллиона машин, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.