с чего всё началось

Российское правительство ввело временное ограничение на ввоз в страну озоноразрушающих веществ. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, указ будет действовать с 7 сентября по 31 декабря текущего года.

Экономика и жизнь

Происшествия Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».

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