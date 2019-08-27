с чего всё началось

Правительство ввело временное ограничение на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ (ОРВ). В постановлении на сайте правительства говорится, что ограничение будет действовать с 7 сентября по 31 декабря.

Экономика и жизнь

Футбол Защитник «Севильи» не перейдет в ЦСКА Защитник испанской «Севильи» Серхи Гомес останется в клубе и не перейдет в московский ЦСКА, сообщает El Desmarque.

Наука 600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность Наибольший разброс в продолжительности цикла наблюдался у женщин с индексом массы тела выше 35 и составил 0,4 дня.

Политика Украинского экс-министра задержали в аэропорту Киева Бывший министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вернулась на родину и была задержана в киевском аэропорту «Жуляны».

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сделать экономическое развитие РФ более устойчивым и динамичным, а также отметил медленный рост реальных доходов населения и улучшение ситуации с инфляцией.

Политика Путин отдал сдачу от мороженого для Эрдогана на развитие авиации Российский президент Владимир Путин купил мороженное турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, а сдачу решил передать министру промышленности и торговли страны Денису Мантурову на развитии авиации в России.

Экономика Philip Morris может воссоединиться с Altria Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) официально сообщила, что ведет переговоры о слиянии с компанией Altria.

Музыка Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV VMA Ну а "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.

Политика Трамп не нашел постельных клопов в гостинице для G7 Американский президент Дональд Трамп заверил, что в гостинице, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет никаких клопов.

Здоровье В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева купила себе шикарную машину за 4 миллиона рублей Внутри салон отделан черной кожей, а снаружи приобретение оснащено специальными легкосплавными дисками, из-за чего стоимость такого транспортного средства составляет порядка четырех и более миллионов рублей.

Армия и оружие Китай может рассмотреть покупку российских Су-57 Китай может изучить возможность приобретения у России многоцелевого истребителя Су-57. Об этом сообщает "Хуаньцю шибао".

Политика Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Эрдоган назвал причины, затрудняющие выполнение сочинского меморандума Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия правительственной армии Сирии в Идлибе затрудняют выполнение сочинского меморандума по урегулированию.

Общество Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.

Транспорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.

Футбол Футболист побежал целовать жену после забитого гола, который отменили На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.

Космос «Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС Космический корабль "Союз-14" успешно провел стыковку с Международной космической станцией (МКС) со второй попытки, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес 65-летняя Любовь Успенская загорает топлес — фото "Одноклассники": Собчак предстала в компании стриптизеров в противогазах — фото На фото Успенская лежит на песчаном пляже на покрывале спиной к камере.

Религия Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы 28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.

Теннис Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.