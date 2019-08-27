Экономика
КоммерсантъРоссия ограничила ввоз озоноразрушающих веществ
Правительство ввело временное ограничение на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ (ОРВ). В постановлении на сайте правительства говорится, что ограничение будет действовать с 7 сентября по 31 декабря.
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с чего всё началось
«Установить с 7 сентября по 31 декабря 2019 года количественное ограничение на ввоз в Российскую Федерацию озоноразрушающих веществ», – говорится в постановлении на сайте кабмина.Взгляд.ру02:31
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Футбол
Защитник «Севильи» не перейдет в ЦСКА
Защитник испанской «Севильи» Серхи Гомес останется в клубе и не перейдет в московский ЦСКА, сообщает El Desmarque.
Sportbox.RU 13:26
Наука
600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность
Наибольший разброс в продолжительности цикла наблюдался у женщин с индексом массы тела выше 35 и составил 0,4 дня.
N+1 11:00
Экономика
Бразилия разрешила ввоз российской говядины
RT на русском 09:21
Политика
Украинского экс-министра задержали в аэропорту Киева
Бывший министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вернулась на родину и была задержана в киевском аэропорту «Жуляны».
BFM.ru 13:50
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сделать экономическое развитие РФ более устойчивым и динамичным, а также отметил медленный рост реальных доходов населения и улучшение ситуации с инфляцией.
Политика Сегодня вчера в 06:57
Политика
Путин отдал сдачу от мороженого для Эрдогана на развитие авиации
Российский президент Владимир Путин купил мороженное турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, а сдачу решил передать министру промышленности и торговли страны Денису Мантурову на развитии авиации в России.
Газета.Ru 10:09
Экономика
Philip Morris может воссоединиться с Altria
Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) официально сообщила, что ведет переговоры о слиянии с компанией Altria.
Коммерсантъ 11:36
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
Военное обозрение 04:22
Музыка
Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV VMA
Ну а "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.
Российская газета 08:13
Политика
Трамп не нашел постельных клопов в гостинице для G7
Американский президент Дональд Трамп заверил, что в гостинице, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет никаких клопов.
Газета.Ru 12:46
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева купила себе шикарную машину за 4 миллиона рублей
Внутри салон отделан черной кожей, а снаружи приобретение оснащено специальными легкосплавными дисками, из-за чего стоимость такого транспортного средства составляет порядка четырех и более миллионов рублей.
ГлобалМСК.ру 12:27
Армия и оружие
Китай может рассмотреть покупку российских Су-57
Китай может изучить возможность приобретения у России многоцелевого истребителя Су-57. Об этом сообщает "Хуаньцю шибао".
Газета.Ru 03:25
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:50
Армия и оружие
Эрдоган назвал причины, затрудняющие выполнение сочинского меморандума
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия правительственной армии Сирии в Идлибе затрудняют выполнение сочинского меморандума по урегулированию.
РИА Новости 11:14
Общество
Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых
Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.
URA.Ru вчера в 23:04
Транспорт
Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября
Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.
ТАСС 13:57
Футбол
Футболист побежал целовать жену после забитого гола, который отменили
На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.
Матч ТВ 09:45
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Политика
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Накануне об отказе в визе сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон.
РИА Новости 13:59
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС
Космический корабль "Союз-14" успешно провел стыковку с Международной космической станцией (МКС) со второй попытки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская загорает топлес — фото
"Одноклассники": Собчак предстала в компании стриптизеров в противогазах — фото На фото Успенская лежит на песчаном пляже на покрывале спиной к камере.
Пятый канал 09:36
Религия
Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы
28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
Park72.ru 07:00
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 20:49
Политика
Болтон заявил о планах Трампа встретиться с Зеленским в Польше
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что глава государства и его украинский коллега Владимир Зеленский могут встретиться в конце августа – начале сентября в Польше, куда американский лидер приедет для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны (1 сентября).
Известия 10:04