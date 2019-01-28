Экономика
В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитамРИА Новости 02:26
С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в федеральные законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
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с чего всё началось
С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в федеральные законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".РИА Новости02:26
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США официально выдвинули обвинения против Huawei
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Мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка, внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.
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В Австрии госпитализировали Виталия Кличко
Мэра украинской столицы Виталия Кличко госпитализировали в Австрии, он находится на обследовании в клинике города Санкт-Иоганн-ин-Тироль, сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.
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Интернет
«Вконтакте» разрешила архивировать записи
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Авто
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Авто
Renault показал салон нового Clio
Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
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В Россию скоро приедет пикап JAC T6
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Обновлено в 08:29
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Министерство юстиции России начало разработку поправок в законы, по которым нарушение антикоррупционного законодательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы не будет считаться правонарушением.
Обновлено в 18:29
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В Москве арестовали подозреваемого в поджоге сверстника подростка
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Кино
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Обновлено в 18:21
Происшествия
В Британии осудили «самую молодую» педофилку
Самая молодая в истории Великобритании женщина отправилась в тюрьму на семь лет и десять месяцев за совершение ряда преступлений против несовершеннолетних, пишет Mirror.
Обновлено в 17:36
Политика
Толкнувший Скабееву депутат заявил, что не верит в серьезность угроз
Украинский депутат Борислав Береза, оскандалившийся в стенах ПАСЕ, заявил, что не принимает всерьез угрозы со стороны российских публичных деятелей, осудивших его агрессивное поведение в адрес журналистки Ольги Скабеевой.
Обновлено в 15:47
Наука
Устойчивые к антибиотикам бактерии проникли в природу Арктики
Обновлено в 07:28
Происшествия
Капитан российского судна «Норд» пропал без вести на Украине
На Украине пропал без вести капитан российского рыболовецкого судна «Норд», которое украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря в марте 2018 года.
Обновлено в 13:11
Авто
SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено в 09:06
Политика
Трамп выступит с посланием Конгрессу 5 февраля
Президент США Дональд Трамп принял приглашение спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и выступит 5 февраля с ежегодным посланием "О положении страны" к обеим палатам Конгресса.
Обновлено в 18:09
Политика
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Обновлено 26 января в 19:02
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Манекены Хельга и Зоар помогут измерить уровень радиации у Луны
Манекены, получившие имена Хельга и Зоар, оснащены 5600 датчиками – они будут измерять уровень радиации галактических космических лучей и солнечной радиации, передает "Уралинформбюро".
Обновлено в 08:35
Экономика
В России запустили систему быстрых платежей
С 28 января в России начинает работать новая система быстрых платежей.
Обновлено вчера в 22:21
Общество
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Велта Задорнова, первая жена сатирика Михаила Задорнова, подала иск против Первого канала с требованием взыскать 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Москвы.
Обновлено в 18:43
Наука
Первый в мире алюминиевый авиадвигатель испытали в Новосибирске
На аэродроме под Новосибирском завершились длившиеся целый год испытания цельноалюминиевого двигателя внутреннего сгорания.
Обновлено в 08:56
Общество
Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King
Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.
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Ребенок погиб в результате обрушения снежной глыбы в Тульской области
Следствие в Тульской области выясняет обстоятельства гибели ребенка, который погиб в результате падения на него снежной глыбы, сообщила "Интерфаксу" в понедельник старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анна Киречеева.
Обновлено в 14:35
Экономика
В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа
Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный предложил внести поправки в административный кодекс, которые позволят штрафовать россиян за отказ устанавливать газовые счетчики.
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На небольшом полинезийском островке Ниуэ умерла единственная в государстве утка, которую прозвали "самой одинокой уткой в мире", сообщает "Би-би-си".
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Обновлено в 07:40
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Сильный снегопад, обрушившийся на Саратовскую область в понедельник, прервал автомобильное сообщение со 117 населенными пунктами региона, сообщает пресс-служба губернатора области.
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Памятник «Вежливым людям» в Симферополе осквернил гражданин Украины
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, облил краской памятник «Вежливым людям» в Симферополе около здания Верховного совета Крыма, сообщает телеканал «360».
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Закрывшийся завод «ЗИЛ» продает новые «Бычки» без пробега
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