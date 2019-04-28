Экономика

В России ограничили отправку денег в ряд стран мираREGNUM 01:00

В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны. Такие ограничения начали действовать с середины апреля и коснулись Вьетнама, КНР и Киргизии. Так, в эти государства можно отправить в месяц не более 100 тыс. рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ ограничил денежные переводов в четыре страны, пишут СМИ

Газета.Ru04:09

«Ведомости»: ЦБ выступил за введение лимита на денежные переводы в некоторые страны

ТАСС02:45

Системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны

Ведомостивчера в 17:01

«Ведомости» узнали о лимите на отправку денег в Киргизию и Казахстан

РБК02:25

В России ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны

Накануне.Ruвчера в 20:06

Денежные переводы ограничили для нескольких стран

News.ruвчера в 20:05

В России введён лимит на отправку денежных переводов в 4 страны

Эхо Москвы02:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:49, Ашберн
Музыка

Угрозы поступают дочери Алсу после скандала

Обновлено в 02:32
Происшествия

В Башкирии ветер сдул крыши с домов, больницы и других зданий

Сильный ветер в Башкирии сорвал крыши с 12 жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов ЖКХ.
Обновлено вчера в 13:47
Технологии

Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до пяти процентов годовых, следует из сообщения банка.
Обновлено в 04:10
Общество

К концу первых майских праздников в Москве потеплеет до 20 градусов

Синоптики центр погоды «Фобос» прогнозируют, что к концу первых майских праздников, 5-6 мая, в Москве потеплеет до +20 градусов, сообщил RT.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В массовом ДТП в Ленобласти один человек погиб, пятеро пострадали

Обновлено в 01:31
Культура

Первый канал огласил результаты голосования в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 04:30
Армия и оружие

В Китае испытали противокорабельную гиперзвуковую ракету

В Китае испытали гиперзвуковую противокорабельную ракету. Она способна преодолеть противоракетную оборону неприятеля.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Суд признал отца полковника Захарченко виновным в растрате

Обновлено в 03:36
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено вчера в 01:58
Происшествия

Во Франции задержали группу подозреваемых в подготовке теракта

Полиция Франции задержала группу подозреваемых в подготовке террористического нападения на представителей сил правопорядка, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Обновлено в 02:41
Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Политика

Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

Священник и попадья подрались с прохожими

Обновлено в 02:52
Религия

Как изменится порядок молитв после Пасхи

После Пасхи привычный порядок молитв немного изменится.
Обновлено вчера в 11:15
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Туве подросток подорвался на военном полигоне

Обновлено в 01:52
Политика

Украинский министр Рева продолжил оскорблять пенсионеров Донбасса

Министр социальной политики Украины Рева заявил, что пенсии можно платить не всем жителям Донбасса, назвав их "негодяями".
Обновлено в 03:40
Культура

Ержан Максим счел справедливыми итоги конкурса «Голос. Дети»

Девятилетняя дочь певицы Алсу набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:39
Политика

Президент Туркмении прочитал рэп про коня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в воскресенье прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный), который родился в первый день 2019 года, сообщает Туркменское телевидение.
Обновлено вчера в 15:54
Шоу-бизнес

Пугачева вручила награды проигравшим участникам шоу «Голос. Дети»

Участники телешоу получили по «Золотой звезде Аллы Пугачевой». Эту премию эстрадная исполнительница основала 14 лет назад.
Обновлено вчера в 04:14
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»

Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Казани автомобиль сбил женщину с коляской

Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено вчера в 10:44
Энергетика

«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»

Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Общество

Саратов попал в тройку самых бедных городов России

Саратов занял третье место в рейтинге самых бедных городов России по версии агентства ZOOM MARKET.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Певица МакSим описала ДТП со своим участием

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Футбол

Адвокат Кокорина: странно, что потерпевшие не реагируют на извинения

Обновлено в 02:50
Политика

Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Происшествия

На Шри-Ланке запретили закрывать лица

На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо.
Обновлено в 02:48
Наука

Новосибирские ученые отделения РАН создали бактерицидный наноматериал

В результате изменения ориентации наночастиц h-BN материал обрел новые свойства, в частности, антибактериальные.
Обновлено в 04:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное