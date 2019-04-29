В России ограничили отправку денег в ряд стран мираREGNUM 01:00

В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны. Такие ограничения начали действовать с середины апреля и коснулись Вьетнама, КНР и Киргизии. Так, в эти государства можно отправить в месяц не более 100 тыс. рублей.

В России ограничили отправку денег в ряд стран мира

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