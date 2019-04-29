Экономика

В России ограничили отправку денег в ряд стран мираREGNUM 01:00

В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны. Такие ограничения начали действовать с середины апреля и коснулись Вьетнама, КНР и Киргизии. Так, в эти государства можно отправить в месяц не более 100 тыс. рублей.
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«Ведомости»: ЦБ выступил за введение лимита на денежные переводы в некоторые страны

ТАСС02:45

В России введён лимит на отправку денежных переводов в 4 страны

Эхо Москвы02:31

Системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны

Ведомостивчера в 17:01

В России ограничили отправку денег в ряд стран мира

REGNUM01:00

В России ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны

Накануне.Ruвчера в 20:06

Денежные переводы ограничили для нескольких стран

News.ruвчера в 20:05

«Ведомости» узнали о лимите на отправку денег в Киргизию и Казахстан

РБК02:25
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:47, Ашберн
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Общество

График работы школ и детских садов хотят оптимизировать

В апреле состоялся форум «Национальные проекты — этап „реализация“». По его итогам премьер-министр Дмитрий Медведев подписал ряд поручений.
Обновлено 27 апреля в 12:00
Армия и оружие

В ПНС заявили об участии иностранной авиации в боях над Триполи

Участие в столкновениях в районе ливийского Триполи принимают ВВС иностранных государств, заявил глава МВД заседающего в столице Ливии Правительстве национального согласия (ПНС Фаиза Сараджа) Фатхи Али Башага.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

В Югре грейдер придавил 8-летнего ребёнка

По версии ведомства, машинист автогрейдера не убедился в том, что рядом с автогрейдером нет посторонних лиц и начал работу по расчистке снега, не подав звуковой сигнал перед началом движения.
Обновлено в 02:22
Общество

KFC проводит ребрендинг в России

Входящая в тройку крупнейших игроков на рынке фаст-фуда в России компания KFC объявила о начале проведения ребрендинга.
Обновлено в 02:24
Транспорт

Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге

Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено вчера в 14:31
Гаджеты

Первый российский оператор предложил виртуальную симку – eSIM

Оператор Tele2 первым в России предложил абонентам так называемую виртуальную SIM-карту (eSIM), сообщает газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 18:51
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Музыка

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

В Туве подросток подорвался на военном полигоне

Обновлено в 01:52
Политика

Названо число равнодушных к выборам на Украине россиян

Большая часть респондентов (51 процент) отметили, что исход выборов на Украине не имел бы для России никакого значения.
Обновлено в 02:40
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие

Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля

Обновлено вчера в 10:05
Культура

Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»

По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Финансы

Рубль нашел временную поддержку

Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.
Обновлено в 00:09
Общество

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено вчера в 16:47
Культура

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»

Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Обновлено вчера в 20:53
Культура

«Голос Ÿн» собирает в Хакасии исполнителей из нескольких регионов

В большом зале Центра культуры и народного творчества имени С.П. Кадышева в столице Хакасии 12 мая ровно в полдень стартует V Открытый Республиканский детско-юношеский конкурс национальной эстрадной песни «Голос Ÿн».
Обновлено в 03:15
Экономика

Девелопер «Эталон» собирается выплатить рекордные дивиденды

Совет директоров петербургской девелоперской компании "Эталон" рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 0,19 доллара на акцию или GDR.
Обновлено в 03:36
Музыка

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Байи выбыл до конца сезона

Защитник «красных дьяволов» Эрик Байи получил травму колена.
Обновлено в 01:40
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Авто

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Обновлено вчера в 18:28
Недвижимость

В России подорожало съемное жилье

Цены на аренду жилья в России продолжают расти, спрос на съемные квартиры остается стабильным, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Авито Недвижимость».
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

МакSим рассказала о страшном ДТП

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, как попала в ДТП, в результате которого она получила множество травм.
Обновлено в 02:19
Общество

«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне

Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.
Обновлено в 02:35
Футбол

Зидан взял на себя вину за поражение «Реала» от «Райо Вальекано»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан взял вину на себя за поражение команды от «Райо Вальекано» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 02:20
Авто

Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже срока

Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже запланированного – теперь сроки перенесены на 2020 год.
Обновлено в 01:55
Общество

В Госдуме предложили сократить зимой рабочую неделю

С предложением сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения КПД населения выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Обновлено вчера в 22:23
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