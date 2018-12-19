Сегодня в России официально появилась новая порода собак. В Кинологической ассоциации страны впервые зарегистрировали "шалайку" — гибрид шакала и ненецкой лайки. Собаки, мордой похожие на волков или даже лис, великолепные охотники, но мягкие и покладистые.

с чего всё началось

В кинологической ассоциации России официально зарегистрировали новую породу собак, названную шалайкой. Это гибрид шакала и ненецкой лайки, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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