Общество
В кинологической ассоциации России официально зарегистрировали новую породу собак, названную шалайкой. Это гибрид шакала и ненецкой лайки, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известиявчера в 12:37
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с чего всё началось
Сегодня в России официально появилась новая порода собак. В Кинологической ассоциации страны впервые зарегистрировали "шалайку" — гибрид шакала и ненецкой лайки. Собаки, мордой похожие на волков или даже лис, великолепные охотники, но мягкие и покладистые.РЕН ТВвчера в 10:21
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Подмосковных школьников познакомили с секретами работы аэропорта Шереметьево
Подмосковье Сегодня18 декабря в 05:32
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:54, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору красной икры
Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников опубликовал на своем сайте рекомендации по выбору красной икры.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав
Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о введении повторных экзаменов на знание ПДД при замене водительского удостоверения.
Обновлено вчера в 20:06
Транспорт
На российских дорогах появится шумовая разметка
Обновлено вчера в 17:48
Общество
В Великобритании появилось новое граффити Бэнкси
Уличный художник Бэнкси опубликовал видео со своим новым граффити в Великобритании на своей странице в Instagram. https: / / www.instagram.com / p / BrkqwhnlNjR / На одной стене гаража изображен ребенок, ловящий снежинки ртом.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Россияне снизили расходы на подарки к Новому году
Ранее сообщалось, что большинство россиян (31%) планируют потратить на новогодние подарки для детей до 5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными
Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом, концептуальном чтении в марте 2011 года.
Обновлено вчера в 05:55
Общество
Граждане России стали реже посещать Великобританию
Поток российских туристов в Великобританию по итогам трех кварталов 2018 года снизился на 11%, заявил глава Ростуризма Олег Сафронов в интервью «Известиям».
Обновлено вчера в 21:53
Общество
В Москве предложили в два раза повысить штраф за недоплату парковки
В Мосгордуму внесен проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому штраф за неоплату парковки необходимо установить на уровне 5000 рублей.
Обновлено в 00:11
Общество
Почти треть работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам
Почти треть российских работодателей (29%) планируют в ближайшее время увеличить заработные платы своим сотрудникам, более 40% не предусматривают индексацию.
Обновлено вчера в 16:12
Транспорт
Машины такси без спецполиса ОСАГО не смогут работать в Москве
Машины такси без специального полиса ОСАГО не смогут выходить на линии в Москве.
Обновлено вчера в 09:04
Общество
Высота сугробов в Москве достигнет 30 см к концу недели
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Япония может выйти из Международной комиссии по промыслу китов
Япония готовится к выходу из Международной комиссии по промыслу китов и может начать коммерческий промысел в своих прибрежных водах, со ссылкой на источники сообщило агентство Киодо.
Обновлено вчера в 23:05
Здоровье
Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России
"По данным за 10 месяцев 2018 года, младенческая смертность в России достигла исторического минимума в 5,0 на 1000 рождений", - сообщается на официальном сайте Минздрава.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Здание Центрального телеграфа у Кремля продали за 2 млрд руб
Обновлено вчера в 08:57
Путешествия
Эвакуация клиентов «Жемчужной реки» с Хайнаня подходит к концу
В пятницу, 21 декабря, завершится вывоз туристов, застрявших на китайском острове Хайнань из-за проблем туроператора «Жемчужная река».
Обновлено в 00:22