Общество
В России официально зарегистрирована новая порода собак
В России официально зарегистрирована новая порода собакИзвестия12:37
В кинологической ассоциации России официально зарегистрировали новую породу собак, названную шалайкой. Это гибрид шакала и ненецкой лайки, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия12:37
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с чего всё началось
Сегодня в России официально появилась новая порода собак. В Кинологической ассоциации страны впервые зарегистрировали "шалайку" — гибрид шакала и ненецкой лайки. Собаки, мордой похожие на волков или даже лис, великолепные охотники, но мягкие и покладистые.РЕН ТВ10:21
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Подмосковных школьников познакомили с секретами работы аэропорта Шереметьево
Подмосковье Сегоднявчера в 05:32
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Общество
В Великобритании появилось новое граффити Бэнкси
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Транспорт
На российских дорогах появится шумовая разметка
В 2019 году на разделительных полосах федеральных трасс появится шумовая разметка, рассказали «Известиям» в Росавтодоре.
Обновлено в 17:48
Транспорт
ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав
Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о введении повторных экзаменов на знание ПДД при замене водительского удостоверения.
Обновлено в 20:06
Общество
Россияне снизили расходы на подарки к Новому году
Ранее сообщалось, что большинство россиян (31%) планируют потратить на новогодние подарки для детей до 5 тыс. рублей.
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Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры
Роспотребнадзор не рекомендует приобретать красную икру с рук и в местах незаконной торговли, а также икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин).
Обновлено в 22:54
Путешествия
Граждане России стали реже посещать Великобританию
Поток российских туристов в Великобританию по итогам трех кварталов 2018 года снизился на 11%, заявил глава Ростуризма Олег Сафронов в интервью «Известиям».
Обновлено в 21:53
Транспорт
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Машины такси без специального полиса ОСАГО не смогут работать в Москве, заявил замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин на круглом столе с участием представителей агрегаторов и таксомоторных компаний.
Обновлено в 12:07
Общество
Япония намерена возобновить коммерческую добычу китов
В соответствии с международным мораторием от 1986 года Япония прекратила коммерческую охоту на китов.
Обновлено в 21:17
Общество
В России появился закон о защите животных
1. Дума не могла принять зоозащитный закон много лет Первая попытка издать рамочный закон об обращении с животными была предпринята в 1999 году, но документ был отклонен.
Обновлено в 11:03
Общество
«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа за 2 млрд рублей
«Ростелеком» продал за 2 млрд руб. здание Центрального телеграфа, расположенное в Никитском переулке в центре Москвы.
Обновлено в 08:23
Общество
Колоннаду Исаакиевского собора закроют в 2019 году из-за реставрации
Колоннада Исаакиевского собора, с которой открывается панорама Санкт-Петербурга, будет закрыта в 2019 году для замены настила, сообщил журналистам в среду директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров.
Обновлено в 09:23
Здоровье
Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России
"По данным за 10 месяцев 2018 года, младенческая смертность в России достигла исторического минимума в 5,0 на 1000 рождений", - сообщается на официальном сайте Минздрава.
Обновлено в 16:54
Транспорт
С января в Москве и области подорожает проезд на электричках
"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - 23 рубля", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:15
Общество
Порядка шести тысяч находок сделали московские археологи в 2018 году
Порядка шести тысяч находок сделали московские археологи в 2018 году, сообщил журналистам руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.
Обновлено в 08:49
Общество
Роскомнадзор попросил МВД проверить статью о героиновой наркозависимой в издании «Батенька, да вы трансформер»
Как сообщил порталу "Открытые медиа" представитель ведомства Вадим Ампелонский, после проверки Роскомнадзор примет решение о блокировке сайта.
Обновлено в 20:06