Общество
С 1 января 2019 года в России вступили в силу законы о бесплатном сборе валежника в лесах. Соответствующий законопроект Госдума приняла весной 2018 года. Документом гражданам разрешено собирать сухие деревья или их части, лежащие на земле, без оформления соответствющих разрешений.
Известия06:00
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Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной метели
Обновлено в 09:02
Общество
Альбац покинет пост главного редактора The New Times
Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что хочет в ближайшее время покинуть свой пост и ищет себе сменщика.
Обновлено в 11:40
Общество
В Индии женщины выстроились живой стеной длиной 620 км ради равенства
Женщины индийского штата Керала выстроились живой стеной длиной 620 км, требуя равенства.
Обновлено в 09:05
Общество
Более 8 млн человек посетили фестиваль «Путешествие в Рождество»
Обновлено в 04:56
Общество
Мединский назвал Гранина выдающимся человеком
Обновлено в 05:37
Общество
Трудовой патент для мигрантов в Москве подорожал до 5 тыс. рублей
Трудовой патент на работу в Москве обойдется мигрантам в 5 тыс. рублей, его стоимость выросла с 1 января 2019 года в соответствии с поправками, принятыми на заседании Мосгордумы.
Обновлено в 09:07
Транспорт
Более 600 тыс. пассажиров перевез транспорт Москвы в новогоднюю ночь
Обновлено в 09:23
Общество
Галерея Уффици призвала Германию вернуть картину, украденную нацистами
Обновлено в 13:00
Транспорт
Проезд в электричках в Москве подорожал на 2 рубля
"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы вырос на 2 рубля до 36, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - на 1 рубль до 23 рублей", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 01:33
Общество
Первая в России игорная зона «Азов-Сити» на Кубани закрылась
Первая созданная в России игорная зона "Азов-Сити", расположенная в Щербиновском районе Краснодарского края, прекратила свою деятельность на основании распоряжения правительства РФ, сообщила ТАСС заместитель главы Щербиновского района по социальным вопросам Ольга Баркан.
Обновлено в 08:52
Общество
Работодатель сможет компенсировать сотрудникам отдых в России
С 1 января работодатели смогут оплачивать своим сотрудникам затраты на отдых, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 22:30
Транспорт
Новая инструкция по сопровождению кортежей появится в этом году
МВД России планирует, что в феврале 2019 года вступит в силу новая инструкция для инспекторов ГИБДД, которые сопровождают кортежи чиновников, воинские колонны и автобусы для перевозки детей.
Обновлено в 09:45
Общество
«Забег обещаний» состоялся 1 января во Владивостоке
Праздничный «Забег обещаний» прошел в первый день нового 2019 года во Владивостоке.
Обновлено в 06:09
Здоровье
Пензенская свинка Роза встретила Новый год с женихом
Свинка Роза, которая в прошлом году забеременела после операции по лечению бесплодия с помощью уникального российского робота-хирурга и родила шестерых поросят, встретила Новый год в Пензе со своим женихом Борисом.
Обновлено в 11:03
Транспорт
Кольцевую развязку возле Шереметьево реконструируют
Реконструкцию кругового движения на пересечении дороги «Лобня — аэропорт Шереметьево», Шереметьевского и Старошереметьевского шоссе планируют начать в январе-марте 2019 года.
Обновлено в 13:42