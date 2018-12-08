Транспорт
В России официально разрешили не устанавливать знак «Шипы»
В России официально разрешили не устанавливать знак «Шипы»РБК19:31
В субботу вступило в действие постановление кабинета министров от 24 ноября 2018 года, которое изменяет правила дорожного движения и отменяет обязательность установки на автомобиль опознавательного знака «Шипы».
РБК19:31
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с чего всё началось
В субботу вступило в действие постановление кабинета министров от 24 ноября 2018 года, которое изменяет правила дорожного движения и отменяет обязательность установки на автомобиль опознавательного знака «Шипы».РБК19:31
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Транспорт
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Власти Крыма с 2016 года вдвое увеличили субсидии на проезд льготников
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Стоянка для туристических автобусов исчезла с улицы Талалихина
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Перед воскресным матчем «Зенита» ограничат движение в Петербурге
В воскресенье, 9 декабря, на стадионе "Санкт-Петербург" пройдет матч "Зенита" и "Рубина".
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В Татарстане на трассах заработали камеры системы тотального контроля
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В Симферополе для машин закроют часть улицы Чехова
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