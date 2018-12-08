Транспорт
В субботу вступило в действие постановление кабинета министров от 24 ноября 2018 года, которое изменяет правила дорожного движения и отменяет обязательность установки на автомобиль опознавательного знака «Шипы».
РБКвчера в 19:31
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Транспорт
Маршруты девяти автобусов изменятся в Москве с 8 декабря
Маршруты следования девяти городских автобусов изменятся в Москве с субботы, 8-го декабря.
Обновлено вчера в 17:56
Транспорт
Аэропорт в Тбилиси работает со сбоями
Аэропорт в столице Грузии не смог принять несколько рейсов из-за сильного тумана.
Обновлено в 00:37
Транспорт
В Симферополе для машин закроют часть улицы Чехова
В Симферополе для проезда автомобилей закроют часть улицы Чехова.
Обновлено в 00:26
Транспорт
Любитель велопроката проехал расстояние от Москвы до Читы в столице
Рекорд, установленный одним пользователем велопроката в Москве, составил 7,9 тысячи километров.
Обновлено вчера в 12:53
Транспорт
Большой проспект Васильевского острова могут открыть для проезда
Большой проспект перекрыли до ноября 2019 года в связи со строительством станции метро «Горный институт».
Обновлено вчера в 13:51
Транспорт
Трамвай «Чижик» выйдет на новый маршрут до конца недели
В Петербурге частный трамвай «Чижик» протестирует маршрут по проспекту Наставников, сообщает «Транспортная концессионная компания».
Обновлено вчера в 12:13
Транспорт
Крестовский остров перекроют из-за футбола
Петербуржцев предупреждают о транспортных ограничениях, которые введут на Крестовском острове.
Обновлено вчера в 23:25
Транспорт
Уфа: В Уфе установлен новый дорожный знак
7 ноября 2018 года в Уфе, на пересечении Бульвара Ибрагимова и улицы Пархоменко, установлен новый дорожный знак, который призван предотвращать нарушение п.13.2 ПДД РФ, запрещающего выезд на перекресток или пересечение проезжих частей при образовании затора.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Движение по Воронежской улице и Шипкинскому переулку временно закроют
Из-за работ по прокладке и реконструкции подземных сетей два участка Воронежской улицы и Шипкинский переулок будут закрыты для движения транспорта.
Обновлено в 00:51
Транспорт
Переход на «Гостиный двор» закрыт для пассажиров
Станцию метро Невский проспект и переход на Гостиный двор закрыли из-за бесхозного предмета, об этом сообщают очевидцы.
Обновлено вчера в 11:25
Транспорт
Оранжевый потолок с подсветкой сделают на станции «Улица Новаторов»
Потолок выполнят из разноформатных панелей, которые изготовят из триплекса оранжевого цвета трех оттенков, — сообщил главный архитектор.
Обновлено вчера в 22:50
Транспорт
Петербургский «Мост глупости» предложили украсить к Новому году
Обновлено вчера в 13:19
Транспорт
Стоянка для туристических автобусов исчезла с улицы Талалихина
Стоянка туристических автобусов, располагающаяся недалеко от дома 2/1 на улице Талалихина перенесена на новое место.
Обновлено вчера в 10:02
Транспорт
В Татарстане на трассах заработали камеры системы тотального контроля
В Татарстане заработали камеры системы тотального контроля, которые будут считывать среднюю скорость автомобилей, об этом сообщили в ГИБДД, передает "Татар Информ".
Обновлено вчера в 12:59
Транспорт
В Рыбинске Дедам Морозам дадут льготу на проезд
Только при полном параде персонажи Нового Года смогут прокатиться бесплатно.
Обновлено вчера в 22:39