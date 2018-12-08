Транспорт

В России официально разрешили не устанавливать знак «Шипы»
РБК
вчера в 19:31

В субботу вступило в действие постановление кабинета министров от 24 ноября 2018 года, которое изменяет правила дорожного движения и отменяет обязательность установки на автомобиль опознавательного знака «Шипы».
РБКвчера в 19:31

Подробнее о событии

Водителям разрешили не устанавливать знак «Шипы»

Газета.Ruвчера в 22:55

Знак «Шипы» в России перестал быть обязательным

RT на русскомвчера в 22:45

В России разрешили не устанавливать знак «Шипы»

РИА Новостивчера в 22:21

Знак «Шипы» отменили официально: вступают в силу изменения в Правилах дорожного движения

URA.Ruвчера в 20:01

В России официально разрешили не устанавливать знак «Шипы»

РБКвчера в 19:31

Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет знак «Шипы»

Каменский рабочийвчера в 12:18

Знак «Шипы» официально отменили в России

Мичуринская мысль05 декабря в 05:18
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Транспорт

Маршруты девяти автобусов изменятся в Москве с 8 декабря

Маршруты следования девяти городских автобусов изменятся в Москве с субботы, 8-го декабря.
Обновлено вчера в 17:56
Транспорт

Аэропорт в Тбилиси работает со сбоями

Аэропорт в столице Грузии не смог принять несколько рейсов из-за сильного тумана.
Обновлено в 00:37
Транспорт

В Симферополе для машин закроют часть улицы Чехова

В Симферополе для проезда автомобилей закроют часть улицы Чехова.
Обновлено в 00:26
Транспорт

Любитель велопроката проехал расстояние от Москвы до Читы в столице

Рекорд, установленный одним пользователем велопроката в Москве, составил 7,9 тысячи километров.
Обновлено вчера в 12:53
Транспорт

Большой проспект Васильевского острова могут открыть для проезда

Большой проспект перекрыли до ноября 2019 года в связи со строительством станции метро «Горный институт».
Обновлено вчера в 13:51
Транспорт

Трамвай «Чижик» выйдет на новый маршрут до конца недели

В Петербурге частный трамвай «Чижик» протестирует маршрут по проспекту Наставников, сообщает «Транспортная концессионная компания».
Обновлено вчера в 12:13
Транспорт

Крестовский остров перекроют из-за футбола

Петербуржцев предупреждают о транспортных ограничениях, которые введут на Крестовском острове.
Обновлено вчера в 23:25
Транспорт

Уфа: В Уфе установлен новый дорожный знак

7 ноября 2018 года в Уфе, на пересечении Бульвара Ибрагимова и улицы Пархоменко, установлен новый дорожный знак, который призван предотвращать нарушение п.13.2 ПДД РФ, запрещающего выезд на перекресток или пересечение проезжих частей при образовании затора.
Обновлено в 01:00
Транспорт

Движение по Воронежской улице и Шипкинскому переулку временно закроют

Из-за работ по прокладке и реконструкции подземных сетей два участка Воронежской улицы и Шипкинский переулок будут закрыты для движения транспорта.
Обновлено в 00:51
Транспорт

Переход на «Гостиный двор» закрыт для пассажиров

Станцию метро Невский проспект и переход на Гостиный двор закрыли из-за бесхозного предмета, об этом сообщают очевидцы.
Обновлено вчера в 11:25
Транспорт

Оранжевый потолок с подсветкой сделают на станции «Улица Новаторов»

Потолок выполнят из разноформатных панелей, которые изготовят из триплекса оранжевого цвета трех оттенков, — сообщил главный архитектор.
Обновлено вчера в 22:50
Транспорт

Петербургский «Мост глупости» предложили украсить к Новому году

Обновлено вчера в 13:19
Транспорт

Стоянка для туристических автобусов исчезла с улицы Талалихина

Стоянка туристических автобусов, располагающаяся недалеко от дома 2/1 на улице Талалихина перенесена на новое место.
Обновлено вчера в 10:02
Транспорт

В Татарстане на трассах заработали камеры системы тотального контроля

В Татарстане заработали камеры системы тотального контроля, которые будут считывать среднюю скорость автомобилей, об этом сообщили в ГИБДД, передает "Татар Информ".
Обновлено вчера в 12:59
Транспорт

В Рыбинске Дедам Морозам дадут льготу на проезд

Только при полном параде персонажи Нового Года смогут прокатиться бесплатно.
Обновлено вчера в 22:39
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