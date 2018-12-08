В субботу вступило в действие постановление кабинета министров от 24 ноября 2018 года, которое изменяет правила дорожного движения и отменяет обязательность установки на автомобиль опознавательного знака «Шипы».

В России официально разрешили не устанавливать знак «Шипы»

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