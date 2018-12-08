Транспорт

Знак «Шипы» перестал быть обязательным
Известия
21:59

Документ опубликован на официальном сайте ГИБДД. 29 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на автомобилях с шипованной резиной.
Известия21:59

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Водителям разрешили не устанавливать знак «Шипы»

Газета.Ru22:55

Знак «Шипы» в России перестал быть обязательным

RT на русском22:45

Знак «Шипы» разрешили не устанавливать

РИА Новости22:21

Знак «Шипы» отменили официально: вступают в силу изменения в Правилах дорожного движения

URA.Ru20:01

В России официально разрешили не устанавливать знак «Шипы»

РБК19:31

Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет знак «Шипы»

Каменский рабочий12:18

Знак «Шипы» официально отменили в России

Мичуринская мысль05 декабря в 05:18
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Транспорт

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Из-за работ по прокладке и реконструкции подземных сетей два участка Воронежской улицы и Шипкинский переулок будут закрыты для движения транспорта.
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Электричка с единым тарифом 21 рубль появится в Приморье

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Транспорт

Стоянка для туристических автобусов исчезла с улицы Талалихина

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Обновлено в 10:02
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Аэропорт Платов за первый год работы обслужил 3,2 млн пассажиров

Ростовский аэропорт Платов, который 7 декабря отмечает год с момента отправки первого рейса, обслужил за это время более 3,23 млн пассажиров, что на 20% больше аналогичного показателя старого закрытого ростовского аэропорта годом ранее, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 18:30
Транспорт

В Симферополе для машин закроют часть улицы Чехова

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Обновлено в 15:12
Транспорт

В Татарстане на трассах заработали камеры системы тотального контроля

В Татарстане заработали камеры системы тотального контроля, которые будут считывать среднюю скорость автомобилей, об этом сообщили в ГИБДД, передает "Татар Информ".
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