Политика
В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма УкраинеИзвестия 15:34
Член Совфеда Владимир Джабаров призвал не воспринимать подобные заявления всерьез. По его словам, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать. "Этого никогда не произойдет", — сказал сенатор в интервью телеканалу RT.
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с чего всё началось
Ранее Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины. Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.RT на русском13:19
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