Политика

В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма УкраинеИзвестия 15:34

Член Совфеда Владимир Джабаров призвал не воспринимать подобные заявления всерьез. По его словам, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать. "Этого никогда не произойдет", — сказал сенатор в интервью телеканалу RT.
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с чего всё началось

В Совфеде оценили слова Зеленского о «возвращении» Крыма

Ранее Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины. Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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Московский Комсомолец19:40

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По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
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«Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
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Посол США в России Джон Хантсман выразил желание уйти в отставку.
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Возбудить уголовное дело в отношении генсека СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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