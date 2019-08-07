Ранее Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины. Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

с чего всё началось

Ничего реального киевские власти предпринять не могут, и потому они всё время говорят о возвращении Крыма как территории, не видя там населения. Никогда Крым не вернется в состав Украины. Никогда.

Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, это произойдет только при одном условии.

В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма

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