Политика

В России ответили на слова Зеленского о возвращении КрымаКомсомольская правда вчера в 21:07

Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, это произойдет только при одном условии.
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Сергей Цеков
Ничего реального киевские власти предпринять не могут, и потому они всё время говорят о возвращении Крыма как территории, не видя там населения. Никогда Крым не вернется в состав Украины. Никогда.
— Сергей Цеков, политикИзвестия вчера в 20:08
с чего всё началось

В Совфеде оценили слова Зеленского о «возвращении» Крыма

Ранее Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины. Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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Слова Зеленского о возвращении Крыма сравнили с заклинанием

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Это не серьезно: сенатор о «крымском» заявлении Зеленского

РИА Новости Крым00:58

В Совфеде назвали «заклинанием» слова Зеленского о возвращении Крыма

РБКвчера в 22:16

В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова

RT на русскомвчера в 22:41

В Крыму не считают серьезными слова Зеленского о «возвращении» полуострова

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В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова Украине

РИА Новостивчера в 19:21

Зеленский не дождется: в РФ ответили на заявление о «возвращении» Крыма

Российская газетавчера в 16:34
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Политика

Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил

Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Происшествия

В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева

В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 11:10
Политика

Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Избитой семилетней девочке из Ингушетии врачи ампутировали руку

Обновлено вчера в 14:09
Единоборства

Альварес может провести бой с Ковалевым

Мексиканский боксер Сауль Альварес может провести следующий бой с россиянином Сергеем Ковалевым, сообщает Boxing News.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Магнитогорске задержан подозреваемый в подрыве автомобиля

В Магнитогорске по горячим следам задержан подозреваемый в организации подрыва автомобиля, во время которого пострадал его владелец, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 01:33
Кино

Тарантино и Мединский прогулялись по Кремлю

Визит в Россию Тарантино начал со встречи с министром культуры РФ Владимиром Мединским на Красной площади.
Обновлено 06 августа в 23:45
Происшествия

Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции

Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Политика

Зеленский срочно позвонил Путину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему пришлось срочно позвонить президенту России Владимиру Путину из-за обострения ситуации на Донбассе.
Обновлено вчера в 04:18
Космос

Уфологи обнаружили на снимках NASA движущийся к Земле флот НЛО

Специалистам в области уфологии из США удалось заметить на фотоснимках НАСА целый флот неопознанных летающих объектов, движущийся по направлению к нашей планете.
Обновлено вчера в 04:01
Политика

Посол США в России Джон Хантсман уходит в отставку

Американский посол в России Джон Хантсман уходит в отставку, соответствующее прошение он направил президенту США Дональду Трампу, об этом пишет издание The Hill.
Обновлено 06 августа в 14:09
Происшествия

МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес

ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер

Причиной смерти называют инфаркт. Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.
Обновлено 06 августа в 12:00
Политика

Атамбаев заявил, что стрелял во время попытки задержания

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что стрелял во время попытки задержания, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:06
Политика

Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

Обновлено вчера в 19:01
Финансы

ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума 2008 года

Народный банк Китая понизил в среду курс жэньминьби до минимума с 15 мая 2008 г. Планка опустилась на 313 базисных пунктов до 6,9996 юаня за $1.Снижение китайской валюты регулятором происходит пятый день подряд.
Обновлено вчера в 00:58
Армия и оружие

В Сети появилось видео первого полета беспилотника «Охотник»

Минобороны России на своем YouTube-канале опубликовало видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого.
Обновлено вчера в 07:18
Гаджеты

Samsung представила два новых смартфона

Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие

В Финляндии рассказали о постоянном «гибридном влиянии» РФ на Запад

В документе, с которым ознакомился RT, утверждается, что Москва якобы систематически оказывает «гибридное влияние» на страны Запада, используя при этом дипломатические, информационные каналы, а также кибератаки.
Обновлено в 00:10
Политика

Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном

Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном Так, сегодня Ксения обнародовала на своей странице в социальной сети умилительное видео, на котором вместе с Платоном парится в бане.
Обновлено вчера в 10:32
Путешествия

Месяц, вай: перелеты в Грузию подорожали почти в полтора раза

Авиаперелеты из России в Грузию подорожали на 31–55% после введения запрета на прямое авиасообщение, который начал действовать ровно месяц назад.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено вчера в 08:21
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«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение

Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено вчера в 16:01
Футбол

«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова

Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

На западном берегу реки Иордан нашли убитым израильского солдата

Израильский солдат найден убитым на Западном берегу реки Иордан с ножевыми ранениями на теле, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 01:07
Общество

Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
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В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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