Политика
В России ответили на слова Зеленского о возвращении КрымаКомсомольская правда вчера в 21:07
Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, это произойдет только при одном условии.
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Ничего реального киевские власти предпринять не могут, и потому они всё время говорят о возвращении Крыма как территории, не видя там населения. Никогда Крым не вернется в состав Украины. Никогда.
— Сергей Цеков, политикИзвестия вчера в 20:08
с чего всё началось
Ранее Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины. Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.RT на русскомвчера в 13:19
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В Крыму не считают серьезными слова Зеленского о «возвращении» полуострова
Московский Комсомолец02:12
Зеленский не дождется: в РФ ответили на заявление о «возвращении» Крыма
Российская газетавчера в 16:34
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Политика
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Политика
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Армия и оружие
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