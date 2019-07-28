Экономика
В России оценили уровень разрыва между богатым и бедным населениемИзвестия 22:47
Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России. Об этом 28 июля сообщает «Российская газета».
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Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. При этом на государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в нынешнем году еще ниже - 10,4 раза.Российская газета21:00
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