Экономика

В России оценили уровень разрыва между богатым и бедным населениемИзвестия 22:47

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России. Об этом 28 июля сообщает «Российская газета».
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с чего всё началось

Эксперты назвали уровень разрыва между богатыми и бедными

Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. При этом на государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в нынешнем году еще ниже - 10,4 раза.
Российская газета21:00

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В России оценили уровень разрыва между богатым и бедным населением

Известия22:47

В России сократился разрыв между бедными и богатыми

URA.Ru22:35

Эксперты назвали уровень разрыва между богатыми и бедными

Российская газета21:00

Уровень разрыва между богатыми и бедными россиянами оценили в стране

Телеканал 360°23:02

Названа разница между зарплатами богатых и бедных в России

Life.ru22:47

Эксперты подсчитали уровень разрыва между богатыми и бедными

РЕН ТВ21:32

Определён уровень разрыва между богатыми и бедными россиянами

News.ru23:11
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:23, Вашингтон
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