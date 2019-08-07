Политика
В России оценили слова Эрдогана о КрымеГазета.Ru вчера в 13:49
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:21, Вашингтон
Общество
Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Авто
BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей
Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявляет об отзыве 22286 автомобилей BMW 5 серии и 6 серии, реализованных с июня 2003-го по август 2010 года.
Обновлено в 01:39
Кино
Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»
Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено 07 августа в 08:38
Технологии
В почте Mail.ru появился сервис для быстрых онлайн-платежей
В почте Mail.ru появился сервис для быстрых онлайн-платежей, сообщил IT-компания.
Обновлено в 03:55
Политика
В Киргизии началась встреча премьер-министров стран ЕАЭС
Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа во время заседания Межправительственного совета ЕАЭС премьер-министры стран Союза обсудят вопросы дальнейшей интеграции.
Обновлено в 03:52
Общество
МЧС Москвы предупредило об ухудшении погоды
Обновлено вчера в 09:38
Футбол
Лука Джорджевич перейдет в «Локомотив»
Обновлено в 02:25
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Религия
В Серов прибудут частицы мощей Великомученика целителя Пантелеймона
Обновлено вчера в 06:32
Технологии
Хакеры научились менять переписки в WhatsApp
Хакеры могут менять текст сообщения незаметно для автора, а благодаря функции «цитирование» в групповом чате могут менять личность отправителя, даже если он не входит в группу, а так же отправлять участнику беседы личное сообщение, замаскированное под групповое.
Обновлено в 02:36
Экономика
Федеральный министр попросил Utair ограничить рост продаж билетов
Глава Минтранса Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair ограничить рост продажи билетов.
Обновлено в 03:21
Политика
Правительство запретило повышать тарифы на сотовую связь в Крыму
Минкомсвязь Российской Федерации официально заявила о введении моратория на повышение цен на мобильную связь на территории Крыма и Севастополя.
Обновлено в 02:40
Футбол
Роберто Карлос повторил свой знаменитый чудо-гол со штрафного
Знаменитый в прошлом футболист, защитник сборной Бразилии Роберто Карлос повторил свой гол, который он забил со штрафного в товарищеской игре против национальной команды Франции в 1997 году.
Обновлено в 04:16
Политика
В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с Россией
В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией.
Обновлено в 01:30
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
В Крыму подняли украинский флаг
В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть в перезапуске «Один дома»
Звезда американского фильма опубликовал в своем Instagram фото, которым проиллюстрировал образ героя "Одного дома" Кевина Маккалистера в современности.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
В Москве мотоциклисты отобрали у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн рублей
В центре Москвы мотоциклисты отобрали у предпринимателя рюкзак с 3,6 млн рублей и скрылись.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
Американский журнал назвал лучший советский военный самолет
Эксперты американского издания Popular Mechanics считают, что советский истребитель перехватчик третьего поколения МиГ-25 является одним из лучших в мире.
Обновлено в 01:31
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
Данные о клиентах российских банков продаются от 2 руб. за человека
В даркнете продаются краденые базы данных клиентов российских банков В продаже имеется одна такая база на 150 тыс. записей, цена составляет 70 руб. за одну запись.
Обновлено в 03:37
Футбол
«Ювентус» намерен продлить контракт с Куадрадо
"Ювентус" собирается предложить новый контракт нападающему Хуану Куадрадо.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
В Совфеде заявили о признаках внешнего вмешательства в выборы в МГД
В Совете Федерации заявили, что в недавних несогласованных протестных акциях по поводу регистрации кандидатов в Мосгордуму, зафиксированы признаки внешнего вмешательства.
Обновлено вчера в 12:56
Технологии
Twitch выпустит аналог программы для стриминга OBS
Разработчики сервиса Twitch сообщили о старте бета-тестирования программы Studio для проведения прямых трансляций.
Обновлено вчера в 14:57
Шоу-бизнес
Муж Наташи Королевой оценил Кристину Асмус в кружевном белье
Очень примечательный, с юмором комментарий оставил супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко.
Обновлено в 02:29