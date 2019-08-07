Политика

В России оценили слова Эрдогана о КрымеГазета.Ru вчера в 13:49

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
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В России ответили на заявление Эрдогана о Крыме

РИА Новостивчера в 16:46

Эрдоган пообещал не признавать Крым российским

Взгляд.ру07 августа в 14:51

В Совфеде прокомментировали позицию Турции относительно Крыма

RT на русскомвчера в 07:43

Ковитиди отреагировала на заявление Эрдогана о непризнании российского статуса Крыма

ФАНвчера в 04:57

Эрдоган пообещал не признавать «незаконное» присоединение Крыма

РБК07 августа в 22:16

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Газета.Ruвчера в 13:49

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Интерфакс07 августа в 14:49
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:23, Вашингтон
Политика

Экс-кандидат в президенты Киргизии Бабанов прибыл на родину

Бывший кандидат в президенты Киргизии Омурбек Бабанов прибыл в Бишкек. Об этом сообщает 9 августа издание 24.kg.
Обновлено в 05:25
Гаджеты

Huawei представила новую операционную систему Harmony OS

Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 03:57
Политика

Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД

Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым

Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Одежду пострадавших под Северодвинском военных сожгли

Обновлено в 07:11
Общество

«Уральские авиалинии» купили три новых самолета Airbus

Авиакомпания «Уральские авиалинии» купила три лайнера Airbus A320neo.
Обновлено вчера в 01:06
Политика

Захарова оценила пропуск Украиной российского самолета

Обновлено в 05:25
Политика

Пушков оценил обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года.
Обновлено в 05:29
Футбол

Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»

Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Американский беспилотник разбился под Багдадом

Обновлено в 04:12
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов рака

Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.
Обновлено в 06:20
Политика

Минсельхоз выступил против запрета уничтожения санкционных продуктов

В письме замглавы Минсельхоза Оксаны Лут сказано, что санкционные продукты, как правило, ввозятся в Россию по поддельным документам или без соответствующих документов вовсе, что «может привести к риску причинения вреда жизни и здоровью граждан, высоким рискам заноса на территорию страны опасных карантинных организмов и болезней животных».
Обновлено в 01:33
Общество

Бывшая жена решила отсудить у Потанина в Лондоне $6 млрд

Обновлено в 05:41
Политика

Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Политика

Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Политика

В ЕР предложили определить в Москве место для проведения митингов

Фракция "Единая Россия" выступает с предложением определить в Москве место для проведения санкционированных митингов, им может стать проспект Сахарова, заявил журналистам глава фракции Сергей Неверов.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия

Перед судом предстанет бывшая глава юридического комитета Смольного

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бывшая глава юридического комитета Смольного Юлия Осипова.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Петербурге легковой автомобиль наехал на трех пешеходов

Обновлено в 06:52
Происшествия

Лимузин Aurus впервые попал в ДТП

Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30
Музыка

Slipknot выпустили новый альбом

Релиз нового альбома группы Slipknot "We Are Not Your Kind" состоялся 9 августа 2019 года на лейбле Roadrunner Records.
Обновлено в 05:25
Экономика

Орешкин анонсировал создание в рамках ЕАЭС наднациональных компаний

Главы правительств стран ЕАЭС поручили проработать вопрос создания "режима наднациональных компаний, компаний, которые не находятся в юрисдикции какой-то отдельной страны, а находятся в юрисдикции Евразийского союза".
Обновлено в 06:17
Общество

ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве

В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12
Экономика

ФАС не получала жалобы на производителей из-за роста цен на хлеб

Федеральная антимонопольная служба России пока не получала жалобы на поставщиков и производителей, связанные с подорожанием хлеба в стране, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 05:38
Общество

Кейт Миддлтон впервые вышла в свет в коротких шортах

Герцогиня Кембриджская Кейт впервые надела короткие шорты с тех пор, как стала женой принца Уильяма.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Общество

«Победа» разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади

Авиакомпания "Победа" позволила брать в салон самолета ноутбуки сверх установленной ей нормы ручной клади.
Обновлено в 06:54
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Авто

BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявляет об отзыве 22286 автомобилей BMW 5 серии и 6 серии, реализованных с июня 2003-го по август 2010 года.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Авиакомплекс «Кинжал» впервые применят на «Авиадартсе»

Обновлено в 04:00
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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