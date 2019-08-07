Политика

В России оценили слова Эрдогана о КрымеГазета.Ru вчера в 13:49

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
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В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Газета.Ruвчера в 13:49

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Интерфакс07 августа в 14:49

В Совфеде не удивились словам Эрдогана о принадлежности Крыма

РБКвчера в 02:55

Сенатор из Крыма отреагировал на заявление Эрдогана о полуострове

ФАНвчера в 01:24

Сенатор из Крыма оценил слова Эрдогана о полуострове

РИА Новости07 августа в 23:59

Эрдоган пообещал не признавать Крым российским

Взгляд.ру07 августа в 14:51

В Совфеде прокомментировали позицию Турции относительно Крыма

RT на русскомвчера в 07:43
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:57, Вашингтон
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Обновлено вчера в 03:41
Общество

Для рыбаков-любителей разработают специальные правила

По словам Шестакова, возможно будут введены квоты и патенты для граждан, которые хотят зарабатывать на любительской рыбалке — продажей пойманной рыбы.
Обновлено 07 августа в 10:00
Гаджеты

Huawei представила собственную операционную систему

Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на ежегодной трехдневной конференции разработчиков в Дунгуане Huawei Developer Conference – 2019 (китайская провинция Гуандун – «Ведомости»), передает Reuters.
Обновлено в 06:47
Общество

В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма

Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
Обновлено вчера в 14:15
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Политика

В Совфеде раскритиковали олимпийскую карту Японии с Южными Курилами

Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Сын Алена Делона сообщил о его состоянии после инсульта

Сын актера Энтони Делон рассказал, что после перенесенного несколько недель назад инсульта кумир 60-х находится в клинике.
Обновлено вчера в 14:36
Политика

МИД Китая советует США «не совать нос» в дела Гонконга

Китай настоятельно рекомендовал США пересмотреть и осмыслить свои заявления касательно ситуации в Гонконге, а также перестать скрывать факты вмешательства во внутренние дела региона.
Обновлено в 06:41
Футбол

Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»

Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Общество

Дочь Кейт Миддлтон показала язык на публике

Девочка, находясь на публике, повернулась к подданным Великобритании, сидящим ниже на трибунах, и показала им язык.
Обновлено в 05:58
Политика

Орешкин рассказал о снятии разногласий по интеграции с Белоруссией

Все принципиальные разногласия России и Белоруссии по сотрудничеству в рамках Союзного государства практически сняты, заявил 9 августа журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Летевший в Грецию самолет вынужденно сел в Краснодаре

Обновлено в 07:31
Общество

Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве

Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено в 03:26
Политика

В Крыму неизвестные подняли флаг Украины

В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Наука

Крупнейшие в мире лягушки строят пруды для своего потомства

Третий тип - лягушки очищают впадины мелководья от крупных камней, перемещая их к краю и создавая круговой пруд.
Обновлено в 03:20
Космос

Китайский луноход преодолел 271 метр по обратной стороне Луны

Обновлено 07 августа в 23:13
Общество

Амиран Сардаров раскритиковал Юрия Дудя за «хайп» на митингах в Москве

Российский видеоблогер, создатель популярного канала «Дневник Хача» Амиран Сардаров раскритиковал своего коллегу-блогера Юрия Дудя, собравшегося принять участие в санкционированном митинге оппозиции в Москве.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Суд арестовал сдавшегося властям экс-президента Киргизии Атамбаева

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен по решению суда в СИЗО Госкомитета национальной безопасности Киргизии, сообщил «РИА Новости» адвокат политика Сергей Слесарев.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело

В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
Хоккей

Почему СКА занял последнее место на предсезонном турнире в Сочи

Кудашов стал последним, а Воробьёв год назад всех порвал СКА, мягко говоря, непростой клуб, и даже на августовском турнире к питерцам приковано особое внимание.
Обновлено в 07:30
Политика

Ричард Гир доставил продукты на дрейфующее судно с мигрантами

Американский актер Ричард Гир лично доставил продукты питания на испанское спасательное судно Open Arms, дрейфующее в Центральном Средиземноморье уже восьмой день, на борту которого находятся 121 человек и которое до сих пор отказывается принять какое-либо государство.
Обновлено в 07:42
Политика

Украина и США обсуждают новые поставки ракетных комплексов Javelin

Правительства Украины и США согласовывают условия новых поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для украинской армии, заявил в пятницу временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Обновлено в 08:36
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов рака

Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:46
Экономика

Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Общество

В России впервые замечен сельдяной король

Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Общество

Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка

Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 06:06
Наука

Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови

Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Политика

Российский самолет провел над территорией Украины 26 минут

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Украина запретила транзитные полеты российских самолетов над своей территорией и полностью закрыла свое воздушное пространство для российской авиации.
Обновлено в 00:18
Общество

Журналистку Reuters, задержанную на акции 27 июля, вызвали в военкомат

Цветкова как журналист Reuters работала у мэрии Москвы 27 июля, когда там проходила несогласованная акция протеста, и была задержана и доставлена в ОВД "Хорошевское".
Обновлено в 08:25
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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