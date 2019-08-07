Политика
В России оценили слова Эрдогана о КрымеГазета.Ru вчера в 13:49
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
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Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
Обновлено вчера в 23:48
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Политика
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Троих пешеходов сбили в Петербурге, одного зажало под машиной
После столкновения двух автомобилей одна из машин сбила троих пешеходов. Молодого мужчину зажало под колесами иномарки.
Обновлено в 04:53
Авто
В Беларуси начали собирать новый седан Geely
Белорусский завод «БелДжи», который расположен городе Борисов, приступил к сборке среднеразмерных седанов Geely GE.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Политика
В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.
Обновлено в 04:49
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmonyos
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал свою новую девушку в бикини
Семейная жизнь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу дала трещину год назад.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с Вилли Токаревым
В храме Святителя Николая в московских Котельниках утром 9 августа началось прощание с Вилли Токаревым.
Обновлено в 04:46
Экономика
Мошкович построит элитный жилой комплекс в центре Москвы
По данным ЕГРЮЛа, 3 июля новым руководителем завода стал Георгий Крюков.
Обновлено вчера в 17:52
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Футбол
Александр Бубнов: «Против такого слабого соперника „Спартак“ смотрелся плохо»
Постоянный эксперт sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Тун» — «Спартак» (2:3). В матче против такого слабого «Спартак» смотрелся плохо.
Обновлено в 05:05
Общество
Новый техцентр «Уральских авиалиний» заработал в Екатеринбурге
Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Уральских авиалиний", сумма инвестиций на вторую очередь авиационного техцентра составила 500 млн рублей.
Обновлено в 04:58
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Футбол
Роман Нойштедтер подписал контракт с «Динамо»
Обновлено в 05:21
Происшествия
Задержан третий участник драки с бойцами ОМОН на стадионе в Петербурге
В Петербурге полицейские задержали третьего участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН на стадионе «Газпром-Арена».
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
США пригрозили Берлину выводом войск из Германии
Напомним, в марте вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубицки призвал главу МИД Хайко Мааса выслать из страны американского посла в Берлине Ричарда Гренелла, которому не понравилось, что финансовое планирование Германии далеко от цели НАТО тратить 2% ВВП на оборону.
Обновлено в 05:50
Финансы
CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США
В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства.
Обновлено вчера в 16:42
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Подготовленные Минкультуры поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Политика
Трамп рассказал о страхе перед алкогольной зависимостью
Президент США Дональд Трамп признался, что не пьет спиртное из-за боязни перед алкогольной зависимостью.
Обновлено в 04:31
Технологии
Двигатели ПД-14 установят в 2020 году на самолет МС-21
Первые отечественные двигатели ПД-14 запланировано установить на самолет МС-21 в 2020 году, пишут РИА Новости.
Обновлено в 00:36
Общество
Бывшая жена решила отсудить у Потанина в Лондоне $6 млрд
Состояние Владимира Потанина при составлении рейтинга богатейших бизнесменов России в 2019 году Forbes оценил в $18,1 млрд (6 место).
Обновлено в 05:41
Происшествия
Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае
В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Крупные банки США передали в Конгресс данные о Трампе и россиянах
В США несколько крупных банков передали в Конгресс документы, которые касаются президента страны Дональда Трампа и россиян.
Обновлено вчера в 17:37
Гаджеты
Корпорация Apple запретила менять батарею iPhone
Корпорация Apple ввела запрет на замену батареи iPhone путём активации программной блокировки в iOS.
Обновлено вчера в 17:06
Футбол
Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити»
Обновлено в 04:44
Наука
Нейронные сети помогут производить углеродные нанотрубки
Обновлено 07 августа в 03:25