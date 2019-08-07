Политика

В России оценили слова Эрдогана о КрымеГазета.Ru вчера в 13:49

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
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В России ответили на заявление Эрдогана о Крыме

РИА Новостивчера в 16:46

Эрдоган пообещал не признавать Крым российским

Взгляд.ру07 августа в 14:51

В Совфеде прокомментировали позицию Турции относительно Крыма

RT на русскомвчера в 07:43

В Совфеде не удивились словам Эрдогана о принадлежности Крыма

РБКвчера в 02:55

Сенатор из Крыма отреагировал на заявление Эрдогана о полуострове

ФАНвчера в 01:24

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Газета.Ruвчера в 13:49

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Интерфакс07 августа в 14:49
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Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО

Обновлено вчера в 23:48
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии

На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Политика

Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД

Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Троих пешеходов сбили в Петербурге, одного зажало под машиной

После столкновения двух автомобилей одна из машин сбила троих пешеходов. Молодого мужчину зажало под колесами иномарки.
Обновлено в 04:53
Авто

В Беларуси начали собирать новый седан Geely

Белорусский завод «БелДжи», который расположен городе Борисов, приступил к сборке среднеразмерных седанов Geely GE.
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Политика

В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.
Обновлено в 04:49
Гаджеты

Huawei представила операционную систему Harmonyos

Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак показал свою новую девушку в бикини

Семейная жизнь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу дала трещину год назад.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

В Москве прощаются с Вилли Токаревым

В храме Святителя Николая в московских Котельниках утром 9 августа началось прощание с Вилли Токаревым.
Обновлено в 04:46
Экономика

Мошкович построит элитный жилой комплекс в центре Москвы

По данным ЕГРЮЛа, 3 июля новым руководителем завода стал Георгий Крюков.
Обновлено вчера в 17:52
Общество

МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия

СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском

В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Футбол

Александр Бубнов: «Против такого слабого соперника „Спартак“ смотрелся плохо»

Постоянный эксперт sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Тун» — «Спартак» (2:3). В матче против такого слабого «Спартак» смотрелся плохо.
Обновлено в 05:05
Общество

Новый техцентр «Уральских авиалиний» заработал в Екатеринбурге

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Уральских авиалиний", сумма инвестиций на вторую очередь авиационного техцентра составила 500 млн рублей.
Обновлено в 04:58
Общество

В России впервые замечен сельдяной король

Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Футбол

Роман Нойштедтер подписал контракт с «Динамо»

Обновлено в 05:21
Происшествия

Задержан третий участник драки с бойцами ОМОН на стадионе в Петербурге

В Петербурге полицейские задержали третьего участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН на стадионе «Газпром-Арена».
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

США пригрозили Берлину выводом войск из Германии

Напомним, в марте вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубицки призвал главу МИД Хайко Мааса выслать из страны американского посла в Берлине Ричарда Гренелла, которому не понравилось, что финансовое планирование Германии далеко от цели НАТО тратить 2% ВВП на оборону.
Обновлено в 05:50
Финансы

CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США

В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства.
Обновлено вчера в 16:42
Общество

Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино

Подготовленные Минкультуры поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Политика

Трамп рассказал о страхе перед алкогольной зависимостью

Президент США Дональд Трамп признался, что не пьет спиртное из-за боязни перед алкогольной зависимостью.
Обновлено в 04:31
Технологии

Двигатели ПД-14 установят в 2020 году на самолет МС-21

Первые отечественные двигатели ПД-14 запланировано установить на самолет МС-21 в 2020 году, пишут РИА Новости.
Обновлено в 00:36
Общество

Бывшая жена решила отсудить у Потанина в Лондоне $6 млрд

Состояние Владимира Потанина при составлении рейтинга богатейших бизнесменов России в 2019 году Forbes оценил в $18,1 млрд (6 место).
Обновлено в 05:41
Происшествия

Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Крупные банки США передали в Конгресс данные о Трампе и россиянах

В США несколько крупных банков передали в Конгресс документы, которые касаются президента страны Дональда Трампа и россиян.
Обновлено вчера в 17:37
Гаджеты

Корпорация Apple запретила менять батарею iPhone

Корпорация Apple ввела запрет на замену батареи iPhone путём активации программной блокировки в iOS.
Обновлено вчера в 17:06
Футбол

Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити»

Обновлено в 04:44
Наука

Нейронные сети помогут производить углеродные нанотрубки

Обновлено 07 августа в 03:25
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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