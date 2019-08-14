Энергетика

В России оценили планы Польши повысить цены на транзит газаМойка78 вчера в 19:55

Сенатор Сергей Цеков прокомментировал намерение Польши повысить стоимость транзита российского газа. Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что через страну в Германию поступает около 30 миллиардов кубометров газа в год.
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Сергей Цеков
Польша — страна, которая проводит постоянную и многолетнюю антироссийскую политику, находясь в плену русофобских взглядов. С другой стороны, положителен тот факт, что они собираются добиваться. То есть поляки будут предлагать России что-то, связанное с повышением транзита.
— Сергей Цеков, политикLenta.ru вчера в 22:32
с чего всё началось

В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России

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