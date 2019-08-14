Энергетика
В России оценили планы Польши повысить цены на транзит газаМойка78 вчера в 19:55
Сенатор Сергей Цеков прокомментировал намерение Польши повысить стоимость транзита российского газа. Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что через страну в Германию поступает около 30 миллиардов кубометров газа в год.
Читать в источнике
Оценить152
Польша — страна, которая проводит постоянную и многолетнюю антироссийскую политику, находясь в плену русофобских взглядов. С другой стороны, положителен тот факт, что они собираются добиваться. То есть поляки будут предлагать России что-то, связанное с повышением транзита.
— Сергей Цеков, политикLenta.ru вчера в 22:32
с чего всё началось
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах страны по увеличению расценок на транзит российского газа.RT на русскомвчера в 13:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Происшествия
В Москве суд арестовал подозреваемого в госизмене
Уточняется, что постановление было принято 13 августа. Ранее в Москве также был арестован подозреваемый в госизмене россиянин.
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Политика
Представители 13 штатов оспорят в суде решение Трампа о выдаче виз
Представители 13 американских штатов во главе с генпрокурором Вашингтона Робертом Фергюссоном обратились с иском к министерству внутренней безопасности США.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Жена командира А321 рассказала о переживаниях мужа
Обновлено в 07:41
Происшествия
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
В крови еще одного полицейского, участвовавшего в операции в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, обнаружили нервно-паралитическое вещество, заявили в полиции Великобритании.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Обновлено в 08:00
Транспорт
Кубань получила 1,5 млрд рублей на развитие дорог
Краснодарский край получил из федерального бюджета 1,5 млрд рублей на развитие дорожной сети.
Обновлено в 05:43
Авто
Депутаты ГД предлагают запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы РФ по промышленности выступил с предложением запретить использование старых автомобилей, сообщает «Коммерсант».
Обновлено 13 августа в 22:29
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Футбол
УЕФА назвал претендентов на приз лучшему футболисту сезона
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк претендуют на приз лучшему футболисту прошлого сезона по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Сотрудники «Роснефти» вернулись в центральный офис после эвакуации
Сотрудники главного офиса "Роснефти" вернулись в здание на Софийской набережной после эвакуации.
Обновлено в 09:07
Политика
Друг и соратник генпрокурора Луценко: кто такой Грымчак, задержанный СБУ при получении взятки
Бывший помощник нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, Грымчак после Майдана занял заметное место в чиновничьей иерархии Украины Вечером 14 августа украинские СМИ и сегменты соцсетей облетела сенсационная новость: при получении крупной взятки был задержан замминистра по делам "оккупированных территорий".
Обновлено в 03:29
Политика
Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить ситуацию в Гонконге
Американский президент Дональд Трамп предложил главе Китая Си Цзиньпину личную встречу, отправив ему послание в твиттере.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами
Майами не раз приписывали романы с известными персонами, поэтому мало кто поверил его словам.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Общество
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Министр труда России Максим Топилин утвердил перечень должностей и производств, на которых вводятся ограничения на применение труда женщин в связи с опасными и вредными условиями работы.
Обновлено в 09:43
Политика
Секту «Домой в СССР» внесли в список экстремистов
В августе 2017 года Министерство юстиции России внесло секту «Свидетели Иеговы» в список запрещенных в стране организаций.
Обновлено в 09:29
Интернет
В «Антивирусе Касперского» нашли опасную уязвимость
В антивирусной программе «Лаборатории Касперского» нашли уязвимость, из-за которой злоумышленники могли использовать личные данные пользователей.
Обновлено в 09:59
Футбол
Валлийский футболист покончил с собой из-за постоянных травм
20-летний футболист Джоэл Дарлингтон, выступавший за юниорские сборные Уэльса, покончил с собой из-за постоянных травм, сообщает Daily Post.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Банда похитителей детей осуждена в Самарской области
Суд в Самарской области вынес приговор семи участникам банды похитителей детей, которую ради получения выкупов организовал отбывавший в колонии срок Руслан Бакиев, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Участника теракта в Нучёпинге задержали в Швеции
Полиция Швеция задержала мужчину, который предположительно имеет отношение к теракту, в результате которого в квартире в Нучёпинге погибли два человека.
Обновлено в 06:35
Хоккей
«Авангард»: в переход Пономарева вмешался его отец, получился деструктив
Председатель совета директоров омского "Авангарда" Александр Крылов объяснил сорвавшийся переход в клуб форварда Василия Пономарева "деструктивом", который внес в переговоры отец хоккеиста.
Обновлено в 10:20