Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах страны по увеличению расценок на транзит российского газа.

с чего всё началось

Польша — страна, которая проводит постоянную и многолетнюю антироссийскую политику, находясь в плену русофобских взглядов. С другой стороны, положителен тот факт, что они собираются добиваться. То есть поляки будут предлагать России что-то, связанное с повышением транзита.

Сенатор Сергей Цеков прокомментировал намерение Польши повысить стоимость транзита российского газа. Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что через страну в Германию поступает около 30 миллиардов кубометров газа в год.

В России оценили планы Польши повысить цены на транзит газа

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