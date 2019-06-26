В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиковГазета.Ru 10:59

с чего всё началось

В ведомстве добавили, что обвинение в организации преступного сообщества также предъявлены доверенному лицу Плахотнюка профессиональному спортсмену Константину Цуцу. Обоим вменяется 28 эпизодов контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере.

В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков

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