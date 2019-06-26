Политика

В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиковГазета.Ru 10:59

МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости". В ведомстве добавили, что обвинение в организации преступного сообщества также предъявлены доверенному лицу Плахотнюка профессиональному спортсмену Константину Цуцу.
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«Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение бывшему председателю Демократической партии Республики Молдова Владимиру Плахотнюку...» — говорится в сообщении
 на сайте министерства.
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