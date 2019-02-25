В России обнулят НДС на услуги аэропортов для зарубежных рейсовREGNUM 00:56

Согласно пояснительной записке к поправкам к Налоговому кодексу, из-за обнуления ставки НДС на услуги для международных рейсов бюджет потеряет (а аэропорты получат) 29 млрд руб. в 2018–2021 годах.

с чего всё началось

Правительство России с 1 июля 2019 года обнулит налог на добавленную стоимость (НДС) почти на все услуги российских аэропортов для зарубежных рейсов, пишет 25 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий проект постановления.

В России обнулят НДС на услуги аэропортов для зарубежных рейсов

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