Экономика
В России объем торговли в соцсетях превысил 600 млрд рублей
В России объем торговли в соцсетях превысил 600 млрд рублейРеальное времявчера в 05:23
Российский рынок торговли в социальных сетях с марта 2017 года по март 2018 года вырос до 591 млрд рублей. Это всего в два раза меньше, чем оборот российских интернет-магазинов (1,04 трлн рублей в 2017 году).
Реальное времявчера в 05:23
с чего всё началось
"Яндекс.Касса" и агентство Data Insight проанализировали продажи в социальных сетях, мессенджерах и на онлайн-досках объявлений за год – по март 2018 г. По их оценкам, через такие каналы в России продается товаров и услуг на 591 млрд руб. в год, а средний чек составляет 1500 руб. Всего за год на всех таких площадках состоялось около 394 млн сделок.Ведомости22 ноября в 16:01
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