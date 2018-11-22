Экономика

В России объем торговли в соцсетях превысил 600 млрд рублей
Реальное время
вчера в 05:23

Российский рынок торговли в социальных сетях с марта 2017 года по март 2018 года вырос до 591 млрд рублей. Это всего в два раза меньше, чем оборот российских интернет-магазинов (1,04 трлн рублей в 2017 году).
Реальное времявчера в 05:23
с чего всё началось

Мамы в декрете наторговали на полтриллиона

"Яндекс.Касса" и агентство Data Insight проанализировали продажи в социальных сетях, мессенджерах и на онлайн-досках объявлений за год – по март 2018 г. По их оценкам, через такие каналы в России продается товаров и услуг на 591 млрд руб. в год, а средний чек составляет 1500 руб. Всего за год на всех таких площадках состоялось около 394 млн сделок.
Ведомости22 ноября в 16:01

Подробнее о событии

Эксперты оценили российский рынок продаж в соцсетях и мессенджерах почти в 600 млрд рублей

Znak.comвчера в 17:43

Россияне торгуют в соцсетях на миллиарды рублей. Как развивается социальная коммерция

ТАССвчера в 08:50

Россияне наторговали в соцсетях и мессенджерах на сотни миллиардов рублей

Life.ruвчера в 07:43

Продажи в соцсетях и мессенджерах в России достигли почти 600 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 03:16

Как устроены продажи в соцсетях и мессенджерах

Forbes22 ноября в 23:21

Исследование показало объём продаж по объявлениям в Сети

News.ru22 ноября в 21:26

Мамы в декрете наторговали на полтриллиона

Ведомости22 ноября в 16:01
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 00:08, Ашберн
Энергетика

Торги на Уолл-Стрит закрылись в минусе. Нефть утащила акции вниз

Обновлено вчера в 19:22
Экономика

Mail.ru закрывает сервис по сравнению цен на товары

Mail.ru Group сообщила о закрытии сервиса "Товары Mail.ru", который сравнивает цены на товары на различных интернет-площадках.
Обновлено вчера в 23:10
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«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» ещё $3,8 млн

«Нафтогаз» взыскал $3,8 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в октябре в счёт долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика

Суд Киева отменил арест имущества «дочки» Сбербанка на Украине

Киевский апелляционный суд отменил решения частного исполнителя, которыми накладывался арест на все движимое и недвижимое имущество "дочки" Сбербанка на Украине.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика

Лукашенко одобрил размещение гособлигаций на $2 млрд на внешних рынках

«Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018—2020 годах путём эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд», — говорится в тексте.
Обновлено вчера в 14:04
Финансы

Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка

Прошлый год госбанк закончил с чистым убытком в размере 19,5 млрд руб.
Обновлено вчера в 10:11
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«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера

Государственная компания «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск к «Солид — товарные рынки» — топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщается 23 ноября на сайте суда.
Обновлено вчера в 12:58
Экономика

Роман Абрамович запустит фонд для инвестиций в российское кино

Миллиардер займется поддержкой российского кино, рассказали РБК три источника в отрасли.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика

NHK: Карлос Гон должен был получить $70 млн после ухода из Nissan

Бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон должен был получить около $70,8 млн после ухода из компании в качестве дополнительного выходного пособия.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика

ФАС разрешила Сбербанку войти в правление New Stream Group

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила Сбербанку приобрести «золотую» привилегированную акцию кипрской компании Vikay Industrial, основного акционера группы компаний New Stream Group и Антипинского НПЗ, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика

Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых

Совет Федерации одобрил три закона о налогах для самозанятых граждан.
Обновлено вчера в 16:49
Энергетика

«Транснефть» в Приморске летом 2019 года создаст акваполигон

"Транснефть - Порт Приморск" (входит в "Транснефть") планирует создать к июлю 2019 года в Приморске акваполигион, где разместятся рыбы и водоросли, наиболее чувствительные к загрязнению, что даст возможность контролировать экологическое состояние Финского залива в зоне влияния объектов компании.
Обновлено вчера в 12:49
Экономика

В Перми рассказали о планах удвоить несырьевой экспорт

Губернатор края Максим Решетников считает, что у Прикамья есть шанс удвоить объём несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

Бундестаг принял рекордный для Германии госбюджет на 2019 год

Бундестаг принял в пятницу государственный бюджет Германии на 2019 год в объеме €356,4 млрд, что почти на 13 млрд больше, чем в 2018 году.
Обновлено вчера в 11:24
Экономика

Goldman Sachs увеличил долю в «О’кей»

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs увеличил долю в российском ретейлере «О'кей» до 9,37%, следует из раскрытия компании на Лондонской фондовой бирже.
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