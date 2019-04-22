Экономика
В России не снизят планку для системообразующих застройщиковРИА Новости 14:39
Готовность проектов у системообразующих строительных компаний, продавать квартиры в которых можно будет по "старым правилам", составит 6%, а объём жилья, находящегося сейчас на стадии строительства, - в размере не менее 4 миллионов квадратных метров, и снижать эта планку не планируется, заявил журналистам в понедельник вице-премьер РФ по строительству Виталий Мутко.
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Гаджеты
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Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
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Религия
Началась Страстная неделя у православных
«Совершенно секретно»: У православных началась Страстная неделя – последняя во время Великого поста. Она следует за Вербной неделей.
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Убийство следователя Шишкиной связали с хакерами
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Армия и оружие
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Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
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В США поставили ультиматум Турции по С-400
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Жители России, имеющие звание ветерана труда, пользуются определенными привилегиями и льготами.
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Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
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