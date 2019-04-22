Экономика

В России не снизят планку для системообразующих застройщиковРИА Новости вчера в 14:39

Готовность проектов у системообразующих строительных компаний, продавать квартиры в которых можно будет по "старым правилам", составит 6%, а объём жилья, находящегося сейчас на стадии строительства, - в размере не менее 4 миллионов квадратных метров, и снижать эта планку не планируется, заявил журналистам в понедельник вице-премьер РФ по строительству Виталий Мутко.
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Крупнейшие девелоперы в конечном итоге станут бенефициарами отказа от практики продажи жилья посредством ДДУ - Газпромбанк

Финмаркет04:37

Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета

Коммерсантъвчера в 08:57

В России не снизят планку для системообразующих застройщиков

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В России без перехода на эскроу-счета разрешат достроить дома с готовностью 30 процентов и выше

Фонтанка.Рувчера в 07:56

Медведев разрешил достраивать жилье без эскроу-счетов при условии 30%-ной готовности

Ведомостивчера в 07:30

Свой дом: Как много застройщиков избавят от банкиров

Эхо Москвы01:39

Вебинар по разъяснению правил подачи отчетности застройщиков в новой форме прошёл в Главгосстройнадзоре Московской области

Большая Балашиха21 апреля в 18:28
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Политика

В штабе Зеленского собираются наказать виновных в потерях в Донбассе

1 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после "возвращения" Украине Крыма и Донбасса.
Обновлено в 05:19
Политика

Украинский судья подал иск к Порошенко

Судья Окружного административного суда Киева подал иск к действующему президенту Украины Петру Порошенко.
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Авто

Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей

Компания ООО «Пежо Ситроен РУС», являющимся официальным представителем Peugeot и Citroen на российском рынке, отзывает в России 10 368 автомобилей из-за ряда дефектов, сообщил Росстандарт.
Обновлено в 05:13
Общество

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

Обновлено в 04:36
Происшествия

Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог

Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
Обновлено в 04:51
Экономика

«Юнипро» в 1 квартале увеличила производство электроэнергии на 7,5%

В январе-марте 2019 года электростанции ПАО "Юнипро" выработали 13,6 млрд кВт.ч, что на 7,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:23
Политика

Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
Обновлено в 02:57
Энергетика

Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти

Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Кино

Премьеру новых «Мстителей» перенесли ради фильма с Машковым

Российский релиз фантастического боевика «Мстители: Финал» перенесли со дня мировой премьеры 25 апреля на 29 апреля по требованию чиновников Министерства культуры России ради продвижения ленты «Миллиард» с Владимиром Машковым.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Теракты на Шри-Ланке стали ответом на атаки в мечетях Новой Зеландии

"Предварительное расследование показало, что произошедшее на Шри-Ланке в воскресенье стало ответом на атаку на мусульман в Крайстчерче", - сказал министр, выступая перед парламентом страны.
Обновлено в 05:06
Футбол

Игроки «МЮ» поссорились и обвинили друг друга в поражении «Эвертону»

Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в серьезное ДТП, когда ехала в аэропорт.
Обновлено в 06:04
Политика

Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».
Обновлено вчера в 14:34
Политика

В антикоррупционном бюро Украины проходят обыски, сообщили СМИ

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках дела о возможном получении взяток правоохранителями, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в НАБУ.
Обновлено в 05:13
Общество

Полиция сможет доставлять пьяных в немедицинские вытрезвители

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий сотрудникам полиции доставлять подвыпивших граждан не только в больницы, но и в вытрезвители, созданные на базе немедицинских учреждений.
Обновлено в 05:22
Футбол

Тренера женской сборной Эквадора обвинили в домогательствах

Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Садальский раскритиковал Максима Галкина

Обновлено в 05:16
Происшествия

Электросамокат взорвался в квартире в центре Москвы

Обновлено в 04:58
Культура

На фестивале Street Art создадут посвященный Нотр-Даму арт-объект

В Москве на фестивале Street Art создадут арт-объект из использованных баллончиков краски.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Теннисиста приговорили к трем годам условно за нападение на бизнесмена

По информации New York Times, спортсмена приговорили к трем годам условно и 60 дням общественных работ за нападение на бизнесмена Рэндалла Каплана.
Обновлено в 06:10
Транспорт

В РЖД рассказали о сроках создания ВСМ Москва-Петербург

Обновлено в 02:00
Происшествия

На Филиппинах вновь произошло сильное землетрясение

22 апреля на филиппинском острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 6,3, напоминает ТАСС.
Обновлено в 02:27
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Подмосковье женщина получила срок за суицид беременной дочери

Обновлено в 05:36
Политика

Коломойский объявил о своем возвращении на Украину

Проживающий в Израиле украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что намерен вернуться в Киев после официального оглашения итогов президентских выборов.
Обновлено вчера в 17:49
Общество

Роскачество в преддверии Пасхи подвело итоги проверки яиц

Роскачество в преддверии Пасхи подвело итоги проверки яиц, которые продаются в российских магазинах, - исследование показало, что изученная продукция безопасна как внутри, так и снаружи, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 03:25
Политика

Глава Закарпатья Москаль ушел в отставку

Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Суд арестовал имущество Арашуковых

Суд наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.
Обновлено в 05:55
Экономика

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:46
Политика

Волкер поддержал диалог Зеленского с Путиным

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью PBS заявил, что он поддерживает намерение победившего во втором туре выборов Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:19
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