Экономика
В России не снизят планку для системообразующих застройщиковРИА Новости 14:39
Готовность проектов у системообразующих строительных компаний, продавать квартиры в которых можно будет по "старым правилам", составит 6%, а объём жилья, находящегося сейчас на стадии строительства, - в размере не менее 4 миллионов квадратных метров, и снижать эта планку не планируется, заявил журналистам в понедельник вице-премьер РФ по строительству Виталий Мутко.
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