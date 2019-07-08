Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населенияРоссийская газета вчера в 22:18
Эксперты определили российские регионы с самыми высокими доходами. Для составления рейтинга они использовали соотношение среднедушевых месячных доходов со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте РФ в 2018 году.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:50, Вашингтон
Политика
Украина засекретила итоги заседания СНБО из-за идеи провести телемост с Россией
Телемост между Россией и Украиной планировали провести 12 июля в 18:00 в эфире телеканалов "Россия 1" и NewsOne.
Обновлено в 13:38
Политика
Саакашвили обругал оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2»
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал поступок ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, который выругался в сторону российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 12:38
Футбол
«ПСЖ»: Неймар не явился на тренировку команды
В понедельник, 8 июля, нападающий "ПСЖ" Неймар не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/20, информирует официальный сайт парижан.
Обновлено в 13:06
Культура
Сергей Шнуров станет ведущим возрожденного шоу «Форт Боярд»
Сергей Шнуров станет ведущим шоу «Форт Боярд», новый сезон покажет телеканал СТС. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Обновлено в 09:35
Путешествия
Из Грузии вернулись все организованные российские туристы
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Футбол
Три российских клуба претендуют на уругвайского полузащитника
Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге, сообщает Sampdorianews.net.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт
Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
Обновлено в 12:28
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может снять экономическую блокаду с Донбасса только после возвращения национализированных предприятий.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Семью избитой в Ингушетии девочки намерены лишить родительских прав
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что органы опеки будут требовать лишения родителей избитой семилетней девочки прав на её воспитание.
Обновлено в 12:15
Политика
Вице-премьера Украины не пустили на саммит с Евросоюзом в Киеве
Вице-премьера Украины по европейской интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина – Евросоюз, проходящий в Киеве, в Мариинском дворце, являющимся церемониальной резиденцией президента страны.
Обновлено в 13:05
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
Напомним, что появление рестайлинговой Lada Largus состоится не ранее 2020 года, однако российская компания «АвтоВАЗ» представила обновление универсала.
Обновлено в 04:04
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Политика
Министр Германии по делам Европы призвал «наводить мосты» с Россией
Министр по делам Европы ФРГ Михаэль Рот заявил в интервью Welt, что Европе необходимо «наводить мосты» с Россией.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Авто
Renault обновил Duster первого поколения
Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Политика
В Тбилиси начались столкновения участников двух акций
По другую сторону полицейского кордона находятся участники акции протеста, которая длится уже 18 дней подряд под лозунгом «Нет российской оккупации».
Обновлено в 13:45
Происшествия
Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний
Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний.
Обновлено в 10:55
Происшествия
На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении
Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Политика
У здания телеканала «Рустави 2» возобновилась акция протеста
В понедельник вечером у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию и руководство компании, сообщил грузинский Первый канал.
Обновлено в 13:20
Авто
Стала известна российская цена на новый китайский пикап JAC T6
1 сентября 2019 года китайский JAC привезет в Россию свой новый пикап T6.
Обновлено в 01:27
Футбол
Анатолий Мещеряков: «Тарасов пусть разберется у себя внутри»
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отреагировал на заявление Дмитрия Тарасова, который назвал уход из клуба "неприятным" и рассказал, что у него с "Локо" возникло множество разногласий.
Обновлено в 13:22
Политика
Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Политика
Найдена связь NewsOne с российским банком
Генпрокуратура Украины нашла связь украинского телеканала NewsOne с российским банком, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:33
Авто
Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
В пятерку самых популярных у россиян автомашин средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей еще вошли французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, стоимость — 995 тыс. рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, стоимость — 952 тыс. рублей).
Обновлено в 00:57
Политика
Губернатор Архангельской области уйдет в отставку
Губернатор Архангельской области будет отправлен в оставку в рамках ротации губернаторского корпуса.
Обновлено в 08:04
Общество
В Ярославле отмечают День семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности живет в нашей стране уже 11 лет. 8 июля для этого праздника – дата не случайная.
Обновлено в 09:20