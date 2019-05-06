В России названы регионы-претенденты на массовые ипотечные каникулыРЕН ТВ вчера в 17:57

Большой поток заявлений на ипотечные каникулы ожидается в ряде регионов России. Такие выводы содержатся в прогнозе РЭУ имени Плеханова, с которым ознакомились "Известия".

В России названы регионы-претенденты на массовые ипотечные каникулы

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