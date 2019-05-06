Экономика

В России названы регионы-претенденты на массовые ипотечные каникулыРЕН ТВ вчера в 17:57

Большой поток заявлений на ипотечные каникулы ожидается в ряде регионов России. Такие выводы содержатся в прогнозе РЭУ имени Плеханова, с которым ознакомились "Известия".
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Эксперты рассказали, кому понадобятся ипотечные каникулы

iReactor04:06

В России названы регионы-претенденты на массовые ипотечные каникулы

РЕН ТВвчера в 17:57

Эксперты рассказали в каких регионах воспользуются «ипотечными каникулами»

АБН01:46

Названы регионы РФ, где ожидается наибольший спрос на ипотечные каникулы

REGNUM01:34

Стали известны регионы, где ожидается наибольший спрос на ипотечные каникулы

UssurMedia.ruвчера в 19:30

Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России

Известиявчера в 18:57

Эксперты: ипотечные каникулы понадобятся республикам СКФО

Московский Комсомолец01:47
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Происшествия

СК назвал версии крушения самолета в Шереметьево

Обновлено в 04:22
Общество

В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Обновлено в 03:25
Происшествия

РФС выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:28
Футбол

AS: Зидан хочет продать Модрича

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть клуб, сообщает AS.
Обновлено в 02:20
Происшествия

В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве

Один пациент, доставленный в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского после катастрофы в аэропорту Шереметьево, находится в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести.
Обновлено в 02:23
Политика

В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не видит препятствий для назначения инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево

В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Пассажирка рейса Москва — Мурманск сдала билет за два дня до вылета

Женщина передумала лететь и сдала уже купленный билет за несколько дней до катастрофы.
Обновлено в 01:53
Политика

Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии

"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Наука

Ученые назвали способ много есть и не толстеть

Обновлено в 01:03
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Опубликован список погибших в сгоревшем самолете в Шереметьево

СМИ опубликовали список погибших в сгоревшем самолете Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево. По уточненным данным, погибли 41 человек.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Израиль и Германия отрабатывали антироссийские маневры на учениях

Был задействован даже парашютный батальон Израиля. Германия не стала официально указывать об антироссийской стратегии проводимых маневров.
Обновлено в 04:06
Общество

В 2019 году в Петербурге расселят более трех тысяч коммуналок

По программе «Расселение коммунальных квартир в Петербурге» до конца года город планирует расселить более трех тысяч коммунальных квартир.
Обновлено в 03:56
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа

Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Отца Леонида Агутина спасли израильские врачи

Обновлено в 03:00
Происшествия

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево

Тела всех погибших извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Обновлено в 04:13
Общество

Еще 68 лесных пожаров потушили с начала мая в Иркутской области

Обновлено вчера в 23:58
Авто

Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta

Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Семьям погибших в Шереметьеве установят пенсии по потере кормильца

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил ПФР установить семьям погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск пенсии по потере кормильца, сообщает сайт ведомства.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево

"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал источник.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции МВД по Республике Тыва задержан последний из девяти арестантов, сбежавших 14 апреля из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский".
Обновлено в 00:57
Армия и оружие

Граждане Сирии получили гуманитарную помощь из Монголии

Гуманитарная помощь от Монголии начала поступать наиболее нуждающимся жителям Сирии, рассказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Сергей Смолинский.
Обновлено вчера в 23:02
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