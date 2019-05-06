Экономика
В России названы регионы-претенденты на массовые ипотечные каникулыРЕН ТВ вчера в 17:57
Большой поток заявлений на ипотечные каникулы ожидается в ряде регионов России. Такие выводы содержатся в прогнозе РЭУ имени Плеханова, с которым ознакомились "Известия".
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Стали известны регионы, где ожидается наибольший спрос на ипотечные каникулы
UssurMedia.ruвчера в 19:30
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:30, Ашберн
Происшествия
СК назвал версии крушения самолета в Шереметьево
Обновлено в 04:22
Общество
В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал
В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Обновлено в 03:25
Происшествия
РФС выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:28
Футбол
AS: Зидан хочет продать Модрича
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть клуб, сообщает AS.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве
Один пациент, доставленный в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского после катастрофы в аэропорту Шереметьево, находится в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести.
Обновлено в 02:23
Политика
В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не видит препятствий для назначения инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево
В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Пассажирка рейса Москва — Мурманск сдала билет за два дня до вылета
Женщина передумала лететь и сдала уже купленный билет за несколько дней до катастрофы.
Обновлено в 01:53
Политика
Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии
"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Наука
Ученые назвали способ много есть и не толстеть
Обновлено в 01:03
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Опубликован список погибших в сгоревшем самолете в Шереметьево
СМИ опубликовали список погибших в сгоревшем самолете Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево. По уточненным данным, погибли 41 человек.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Израиль и Германия отрабатывали антироссийские маневры на учениях
Был задействован даже парашютный батальон Израиля. Германия не стала официально указывать об антироссийской стратегии проводимых маневров.
Обновлено в 04:06
Общество
В 2019 году в Петербурге расселят более трех тысяч коммуналок
По программе «Расселение коммунальных квартир в Петербурге» до конца года город планирует расселить более трех тысяч коммунальных квартир.
Обновлено в 03:56
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа
Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Отца Леонида Агутина спасли израильские врачи
Обновлено в 03:00
Происшествия
Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки
Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево
Тела всех погибших извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено в 01:39
Общество
Еще 68 лесных пожаров потушили с начала мая в Иркутской области
Обновлено вчера в 23:58
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta
Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Семьям погибших в Шереметьеве установят пенсии по потере кормильца
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил ПФР установить семьям погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск пенсии по потере кормильца, сообщает сайт ведомства.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево
"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал источник.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции МВД по Республике Тыва задержан последний из девяти арестантов, сбежавших 14 апреля из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский".
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Граждане Сирии получили гуманитарную помощь из Монголии
Гуманитарная помощь от Монголии начала поступать наиболее нуждающимся жителям Сирии, рассказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Сергей Смолинский.
Обновлено вчера в 23:02