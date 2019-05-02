Общество

В России названы города с самым высоким и самым низким уровнем счастьяПолитическая Экспертиза вчера в 08:40

Как передает информационное издание, в начале списка городов с наименьшим уровнем удовлетворенности жизнью идет Владикавказ. Более половины его жителей не ощущают себя счастливыми (63%). На втором месте расположился Хабаровск.
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Названы города России с самыми счастливыми жителями

Газета.Ruвчера в 10:21

Эксперты выяснили, в каких российских городах меньше всего довольных жизнью людей

ТАССвчера в 03:46

Названы российские города, где живут самые счастливые люди

РИА Новостивчера в 07:26

Названы города России с наибольшим числом довольных жизнью жителей

RT на русскомвчера в 07:25

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Российская газетавчера в 06:57

Названы города с самыми недовольными жизнью россиянами

Московский Комсомолецвчера в 04:34

Эксперты назвали города России с самыми довольными жизнью людьми

РБКвчера в 08:25
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Происшествия

Российская гимнастка сбила пешехода в Москве

Обновлено в 06:33
Происшествия

Новые дети-маугли найдены в Петербурге

Обновлено в 06:18
Общество

Лукашенко открыл новую взлетную полосу в минском аэропорту

Высшая эксплуатационная категория 4F присвоена второй взлетно-посадочной полосе в Национальном аэропорту белорусской столицы, на открытии которой 3 мая присутствовал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Обновлено в 07:45
Политика

Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации

Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.
Обновлено в 04:14
Футбол

Симон Миньоле: «Алиссон — самый совершенный вратарь из всех, кого я видел»

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле высоко оценил талант своего одноклубника и коллеги по амплуа Алиссона.
Обновлено в 04:15
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ

Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Обновлено в 07:44
Общество

Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии

Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.
Обновлено в 06:45
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Футбол

Мбаппе дисквалифицирован на три игры

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча за грубый фол в финале Кубка Франции против "Ренна".
Обновлено в 07:32
Экономика

Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon

Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.
Обновлено в 05:06
Кино

Скончался актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Семья 74-летнего Питера Мейхью сообщила печальную новость — исполнитель роли Чубакки в «Звездных войнах» ушел из жизни несколько дней назад.
Обновлено в 05:00
Общество

На Петербург обрушился снегопад

Обновлено в 06:33
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Политика

Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Максим Виторган опубликовал пикантное фото с Глюкозой и Хаинтом

Во время общения был сделан весьма пикантный снимок. На нем Глюкоза запечатлена в компании Ростислава Хаита и Максима Виторгана.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Москве в беспорядках на фестивале Hip-Hop Mayday пострадали 18 детей

Фестиваль Hip-Hop Mayday, который прошел на стадионе Лужники в Москве, 1 мая, закончился массовыми беспорядками.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму

В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Чемезов рассказал о готовности России поставлять в Турцию Су-57

Руководитель Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что Россия «готова сотрудничать» с Турцией по продаже истребителей Су-57 в случае, если Анкара перестанет участвовать в программе по производству американских самолетов F-35.
Обновлено в 04:51
Футбол

Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Лионеля Месси

Обновлено в 02:37
Общество

Гроза ожидается в Москве в воскресенье

Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Политика

Коломойский высказал Зеленскому первый упрек

Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Наука

Ученые по-новому взглянули на происхождение птичьего полета

Обновлено в 05:01
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Авто

Новый компактный кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров

«Живые» продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся только 21 мая, однако первые товарные машины, как сообщает портал njcar, поступают к дилерам уже сейчас.
Обновлено в 03:21
Политика

Путин поручил включить в нацпроекты мероприятия по развитию спорта

Паспорта нацпроектов дополнят мероприятиями по развитию спорта, соотвествующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания совета по развитию физкультуры и спорта, состоявшегося 27 марта.
Обновлено в 06:51
Общество

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия

Под Тверью пропал 11-летний мальчик

Тверские следватели возбудили уголовное дело по факту исчезновения 11-летнего мальчика.
Обновлено в 07:53
Политика

«Нафтогаз» признал неизбежность переговоров с Россией по транзиту

Украине придется продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на территорию страны.
Обновлено вчера в 21:05
Здоровье

Диетолог предупредил об опасности рисовых диет

Диетолог пояснила, что европейцы уже давно употребляют рис, поэтому и перерабатывать его организм может спокойно.
Обновлено вчера в 11:10
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