В России названы города с самым высоким и самым низким уровнем счастьяПолитическая Экспертиза вчера в 08:40

Как передает информационное издание, в начале списка городов с наименьшим уровнем удовлетворенности жизнью идет Владикавказ. Более половины его жителей не ощущают себя счастливыми (63%). На втором месте расположился Хабаровск.

В России названы города с самым высоким и самым низким уровнем счастья

Общество Лукашенко открыл новую взлетную полосу в минском аэропорту Высшая эксплуатационная категория 4F присвоена второй взлетно-посадочной полосе в Национальном аэропорту белорусской столицы, на открытии которой 3 мая присутствовал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Политика Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.

Политика В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.

Политика Григорию Лепсу запретили въезд в Литву Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Общество Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Футбол Мбаппе дисквалифицирован на три игры Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча за грубый фол в финале Кубка Франции против "Ренна".

Экономика Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.

Кино Скончался актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» Семья 74-летнего Питера Мейхью сообщила печальную новость — исполнитель роли Чубакки в «Звездных войнах» ушел из жизни несколько дней назад.

Политика Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Политика Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2» Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».

Шоу-бизнес Максим Виторган опубликовал пикантное фото с Глюкозой и Хаинтом Во время общения был сделан весьма пикантный снимок. На нем Глюкоза запечатлена в компании Ростислава Хаита и Максима Виторгана.

Происшествия Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.

Армия и оружие Чемезов рассказал о готовности России поставлять в Турцию Су-57 Руководитель Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что Россия «готова сотрудничать» с Турцией по продаже истребителей Су-57 в случае, если Анкара перестанет участвовать в программе по производству американских самолетов F-35.

Общество Гроза ожидается в Москве в воскресенье Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Политика Коломойский высказал Зеленскому первый упрек Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".

Авто Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.

Авто Новый компактный кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров «Живые» продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся только 21 мая, однако первые товарные машины, как сообщает портал njcar, поступают к дилерам уже сейчас.

Политика Путин поручил включить в нацпроекты мероприятия по развитию спорта Паспорта нацпроектов дополнят мероприятиями по развитию спорта, соотвествующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания совета по развитию физкультуры и спорта, состоявшегося 27 марта.

Общество В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.

Происшествия Под Тверью пропал 11-летний мальчик Тверские следватели возбудили уголовное дело по факту исчезновения 11-летнего мальчика.

Политика «Нафтогаз» признал неизбежность переговоров с Россией по транзиту Украине придется продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на территорию страны.