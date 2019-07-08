Политика

В России назвали условия возобновления полётов грузинских авиакомпанийNewInform 03:47

В Минтрансе перечислили условия, при которых ситуация с авиаперевозками сможет возобновиться. В российском Минтрансе перечислили ряд условий, при которых станет возможным возобновление полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
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с чего всё началось
Как сообщил в эфире телеканала «Россия-24
» руководитель пресс-службы Министерства транспорта РФ Александр Волков, запрет будет действовать, пока не погасят задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
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