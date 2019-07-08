Политика
В России назвали условия возобновления полётов грузинских авиакомпанийNewInform 03:47
В Минтрансе перечислили условия, при которых ситуация с авиаперевозками сможет возобновиться. В российском Минтрансе перечислили ряд условий, при которых станет возможным возобновление полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
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с чего всё началось
Как сообщил в эфире телеканала «Россия-24» руководитель пресс-службы Министерства транспорта РФ Александр Волков, запрет будет действовать, пока не погасят задолженности по аэронавигационному обслуживанию.Телеканал 360°03:15
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Политика
В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на Совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Политика
Грузинский телеканал остановил вещание после ругани в адрес Путина
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Футбол
«Тамбов» представил новый логотип
Обновлено в 07:36
Происшествия
Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину
Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39
Политика
Зеленский отреагировал на телемост с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение страны на два лагеря.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Политика
ЕР предложила ввести уроки основ информационной безопасности в школе
Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных вопросам развития цифровой экономики, выступил с предложением ввести уроки основ информационной безопасности в школьную программу.
Обновлено в 06:15
Спорт
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Политика
Путин назначил Юнус-Бека Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:40
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол
«Барселона» в стиле ретро представила гостевую форму
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Сергей Безруков трогательно поздравил Анну Матисон с днем рождения
Супруг Анны Сергей Безруков трогательно поздравил супругу, опубликовав в соцсети совместные фото.
Обновлено в 07:00
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Здоровье
Диетологи назвали мешающие похудеть продукты
Обновлено в 05:26
Космос
Найден источник с самым высокоэнергетичным излучением
Новое наблюдение впервые показало существование излучения с энергией выше 100 ТэВ.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы.
Обновлено в 03:49
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика
Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО
Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Авто
Энтузиаст превратил Audi A8 в пикап
Компания Audi всегда выпускала автомобили серии A8 только в кузове седан, но энтузиаст решил переделать машину в виде пикапа.
Обновлено вчера в 15:24
Наука
В Китае обнаружили древние деформированные черепа
Деформация черепа могла быть избирательным и преднамеренным культурным поведением у древних жителей Китая.
Обновлено вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл мечтал попасть на крестины Арчи
Обновлено в 05:10
Политика
Делегация РФ ответит на принятие ОБСЕ «антироссийских» резолюций
Российская делегация не оставит без ответа действия руководства Парламентской ассамблеи ОБСЕ после принятия антироссийских резолюций — с таким заявлением в понедельник, 8 июля, выступил вице-спикер Госдумы, глава делегации Петр Толстой.
Обновлено в 07:34
Футбол
Месси может быть дисквалифицирован на два года
Обновлено в 00:21
Происшествия
Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове
«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Лондоне экстремал забрался на небоскрёб без страховки
Обновлено в 07:25
Авто
Audi откажется от сенсорных экранов в салоне своих автомобилей
Марк Лихте предполагает, что возможно в будущем дисплеи заменят проекционные экраны и голосовое управление.
Обновлено вчера в 11:33