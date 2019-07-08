с чего всё началось

В Минтрансе перечислили условия, при которых ситуация с авиаперевозками сможет возобновиться. В российском Минтрансе перечислили ряд условий, при которых станет возможным возобновление полетов грузинских авиакомпаний в Россию.

Политика В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на Совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.

Политика Грузинский телеканал остановил вещание после ругани в адрес Путина Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу "Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.

Происшествия Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.

Политика Зеленский отреагировал на телемост с Россией Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение страны на два лагеря.

Происшествия Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.

Политика ЕР предложила ввести уроки основ информационной безопасности в школе Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных вопросам развития цифровой экономики, выступил с предложением ввести уроки основ информационной безопасности в школьную программу.

Спорт Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.

Политика Путин назначил Юнус-Бека Евкурова замминистра обороны Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.

Общество Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.

Шоу-бизнес Сергей Безруков трогательно поздравил Анну Матисон с днем рождения Супруг Анны Сергей Безруков трогательно поздравил супругу, опубликовав в соцсети совместные фото.

Общество Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.

Космос Найден источник с самым высокоэнергетичным излучением Новое наблюдение впервые показало существование излучения с энергией выше 100 ТэВ.

Путешествия Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.

Политика Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.

Авто Энтузиаст превратил Audi A8 в пикап Компания Audi всегда выпускала автомобили серии A8 только в кузове седан, но энтузиаст решил переделать машину в виде пикапа.

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Политика Делегация РФ ответит на принятие ОБСЕ «антироссийских» резолюций Российская делегация не оставит без ответа действия руководства Парламентской ассамблеи ОБСЕ после принятия антироссийских резолюций — с таким заявлением в понедельник, 8 июля, выступил вице-спикер Госдумы, глава делегации Петр Толстой.

Происшествия Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове «Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.