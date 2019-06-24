В России назвали условия транзита газа через УкраинуРоссийская газета 00:04

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.

с чего всё началось

Что же касается Украины, Москва может продолжить транзит голубого топлива через эту страну на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

В России назвали условия транзита газа через Украину

Политика Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию из-за протестов Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию в летний период из-за вспыхнувших в Тбилиси протестов.

Путешествия Более 700 человек позвонили в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии За два дня (22–22 июня) на горячую линию Роспотребнадзора позвонили более 700 человек в связи с приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией.

Экономика Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный» Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.

Общество Aliexpress открылся российским продавцам На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.

Музыка Пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер в 100 лет Имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году. За его успехи музыканта прозвали пионером этого музыкального жанра.

Общество Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.

Экономика Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.

Авто В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.

Общество Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.

Политика В Крыму потребовали от Украины освободить жителя Севастополя Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов заявил, что Украина должна освободить жителя Севастополя Степана Резуника, сообщает «РИА Новости».

Общество Росконтроль проверил говяжьи сардельки Эксперты Росконтроля проверили говяжьи сардельки следующих брендов: "ВкусВилл", "Рублевский", "Великолукский мясокомбинат", "Царицыно", "Дым Дымыч/Сохраняя традиции", "Мясницкий ряд" и "Снежана".

Кино Люк Бессон: «Лучше, чем сами русские, о России не снимет никто» В отечественный прокат 27 июня выходит фильм "Курск" — драма о катастрофе российской атомной подводной лодки в Баренцевом море в 2000 году.

Общество «Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Происшествия Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в Приамурье Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Амурской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации, размещенном в понедельник на странице в Instagram.

Политика Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.

Происшествия В Грозном уничтожен напавший на сотрудников ДПС В Грозном уничтожен бандит, напавший на сотрудников ДПС, сообщил «Интерфаксу» источник в СКФО.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Законопроект об отмене штрафа за тонировку стекол автомобиля подготовили депутаты от ЛДПР, возглавляемые вице-спикером Государственной думы Игорем Лебедевым.

Происшествия В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.

Общество Радий Хабиров рассказал о спарринге со Стивеном Сигалом Радий Хабиров рассказал своим подписчикам в соцсетях о спарринге со Стивеном Сигалом во время Всероссийского инвестиционного сабантуя в Сибае.

Экономика Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.

Происшествия У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3 Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в море Банда у западных островов Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.