Политика
В России назвали условия транзита газа через УкраинуРоссийская газета 00:04
Что же касается Украины, Москва может продолжить транзит голубого топлива через эту страну на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".
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с чего всё началось
Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.ТАССвчера в 17:34
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Приходько: для транзита газа через Украину необходимо урегулировать судебные споры
Коммерсантъвчера в 22:24
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:31, Вашингтон
Политика
Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию из-за протестов
Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию в летний период из-за вспыхнувших в Тбилиси протестов.
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Более 700 человек позвонили в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии
За два дня (22–22 июня) на горячую линию Роспотребнадзора позвонили более 700 человек в связи с приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено в 00:42
Экономика
Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
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Обновлено в 00:27
Общество
Aliexpress открылся российским продавцам
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
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Музыка
Пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер в 100 лет
Имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году. За его успехи музыканта прозвали пионером этого музыкального жанра.
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Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено вчера в 04:37
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Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
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Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
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Общество
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Обновлено вчера в 19:43
Политика
В Крыму потребовали от Украины освободить жителя Севастополя
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов заявил, что Украина должна освободить жителя Севастополя Степана Резуника, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 02:16
Общество
Росконтроль проверил говяжьи сардельки
Эксперты Росконтроля проверили говяжьи сардельки следующих брендов: "ВкусВилл", "Рублевский", "Великолукский мясокомбинат", "Царицыно", "Дым Дымыч/Сохраняя традиции", "Мясницкий ряд" и "Снежана".
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Кино
Люк Бессон: «Лучше, чем сами русские, о России не снимет никто»
В отечественный прокат 27 июня выходит фильм "Курск" — драма о катастрофе российской атомной подводной лодки в Баренцевом море в 2000 году.
Обновлено в 02:00
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в Приамурье
Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Амурской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации, размещенном в понедельник на странице в Instagram.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией
Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
В Грозном уничтожен напавший на сотрудников ДПС
В Грозном уничтожен бандит, напавший на сотрудников ДПС, сообщил «Интерфаксу» источник в СКФО.
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Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Законопроект об отмене штрафа за тонировку стекол автомобиля подготовили депутаты от ЛДПР, возглавляемые вице-спикером Государственной думы Игорем Лебедевым.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги дочери
«Наши первые шаги!», - подписала ролик знаменитость. Звезды отечественного шоу-бизнеса восхитились видео.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв
Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Радий Хабиров рассказал о спарринге со Стивеном Сигалом
Радий Хабиров рассказал своим подписчикам в соцсетях о спарринге со Стивеном Сигалом во время Всероссийского инвестиционного сабантуя в Сибае.
Обновлено в 00:34
Экономика
Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП
Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
Обновлено в 02:07
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в море Банда у западных островов Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил троих и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом троих человек, еще двое пострадали.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона
Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18